НБУ отримав нового заступника голови

Рада Національного банку на засіданні 5 грудня 2025 року призначила заступником голови НБУ Володимира Лепушинського

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що відповідну кандидатуру для призначення подав Раді голова Національного банку Андрій Пишний.

На цій посаді Володимир Лепушинський здійснюватиме керівництво вертикаллю підпорядкування «Монетарна стабільність». Він приступить до виконання обов’язків з 8 грудня 2025 року.

«Основа результативної монетарної політики – це глибоке розуміння економічних процесів, здатність передбачати ризики та формувати рішення, що підтримують стабільність навіть у найтурбулентніші часи. Володимир Лепушинський має величезний досвід роботи саме в сфері монетарної політики та економічного аналізу. Він був одним із тих, хто впроваджував інфляційне таргетування в Україні у 2015 році. Володимир очолює процес формування макроекономічної аналітики, прогнозів НБУ та пропозицій персоналу щодо рішень з монетарної політики. Його професійний досвід, глибокі знання та висока експертність є потужними драйверами для команди НБУ. Переконаний, що сьогоднішнє призначення посилить спроможність Національного банку утримувати інфляцію під контролем, забезпечуючи умови для стійкого зростання економіки», – прокоментував призначення Голова Національного банку Андрій Пишний.

Нагадаємо, Правління НБУ відповідно до Закону «Про Національний банк України» складається з семи осіб: голови, першого заступника та ще п’яти заступників. Усі заступники за посадою входять до Правління Нацбанку.

Читайте також: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика

Довідково

Володимир Лепушинський розпочав свою кар’єру в жовтні 2004 року в Національному банку – з посади економіста, відповідального за прогнозування показників грошово-кредитного ринку.

У 2008–2014 роках працював на посадах начальника відділу, заступника начальника управління, начальника управління Департаменту монетарної політики та Генерального департаменту грошово-кредитної політики. З 2015 до 2019 року був заступником директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу.

Шість років, а саме з грудня 2019 року, очолював Департамент монетарної політики та економічного аналізу.

У 2004 році Володимир Лепушинський отримав ступінь магістра фінансів в Київському національному економічному університеті. У 2010 році захистив дисертацію на тему «Науково-методичні основи оцінки результативності грошово-кредитної політики в Україні» і отримав ступінь кандидата економічних наук в Українській академії банківської справи Національного банку України.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кого та на скільки оштрафував НБУ у жовтні 2025

Скільки грошей знаходиться у касах банків — НБУ

Скільки заробили банки в Україні у 2025 — НБУ