UPC презентує BinInfo: новий інструмент для глибокого аналізу карткових транзакцій

29.12.2025 10:45
Микола Деркач
Новини компанії

У світі електронної комерції швидкість, точність і прозорість даних відіграють ключову роль у досягненні бізнес-цілей. Саме тому команда UPC постійно аналізує ринкові тенденції та запити партнерів, щоб створювати сервіси, що відповідають сучасним потребам

Аналіз ринку та новий запит

Провівши глибокий аналіз розвитку сфери платіжних технологій, ми зафіксували зростання попиту на сервіси, які надають детальну інформацію про карткові продукти. Бізнеси прагнуть розуміти більше про типи карток, що використовуються клієнтами — це дозволяє:

  • Покращити процеси ризик-менеджменту.
  • Оптимізувати маршрутизацію платежів.
  • Забезпечити персоналізований сервіс та UX для користувачів.

BinInfo — новий рівень прозорості у платіжній аналітиці

Відповіддю на ці запити став новий сервіс від UPC — BinInfo. Він реалізований у вигляді зручного API і легко інтегрується через платформу EcommerceConnect, яка вже знайома багатьом партнерам компанії.

Що надає BinInfo?

BinInfo дозволяє в режимі реального часу отримувати точну інформацію про картковий продукт, а саме:

  • Тип картки: дебетова, кредитна, корпоративна тощо.
  • Дані про банк-емітент та країну випуску.
  • Платіжну систему (Visa, Mastercard тощо) та розширені характеристики картки.

Переваги для банків, еквайєрів і платіжних провайдерів

BinInfo відкриває нові можливості для оптимізації платіжних процесів:

  • Зниження ризиків завдяки точній ідентифікації типу картки ще до авторизації.
  • Покращення UX — адаптація інтерфейсу та сценаріїв платежу під специфіку картки.
  • Швидке впровадження через стандартне API-підключення без складних інтеграцій.

«UPC продовжує розвивати екосистему сервісів, які допомагають нашим партнерам бути на крок попереду. BinInfo — це ще один приклад того, як ми перетворюємо дані на цінність для бізнесу», — зазначає Олександр Спірін, директор департаменту електронної комерції UPC.

BinInfo — це простий, але потужний інструмент для всіх, хто хоче отримати максимальну ефективність від платіжної інформації.

Рубрики: FinTechНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
