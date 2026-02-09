Web Summit Qatar 2026: де формується майбутнє фінтеху

У Досі завершився Web Summit Qatar 2026 — подія, що зібрала deep tech, стартап-енергію та фінансові інновації в одній програмі та ще раз підтвердила: фінтех переходить у фазу швидкого практичного впровадження

Наша команда провела чотири дні на Web Summit Qatar 2026 у Досі, і швидко стало зрозуміло, чому ця подія стрімко перетворюється на глобальний хаб фінтеху та інновацій. Doha Exhibition and Convention Center гудів: понад 30 000 учасників зі 127 країн — засновники, інвестори та керівники — приїхали досліджувати наступну хвилю цифрових фінансів.

Фокус саміту на нових технологіях та фінтех-інноваціях відчувався всюди — від платіжних платформ на базі ШІ до блокчейн-рішень для транскордонної торгівлі. Понад 1 600 стартапів представили свої ідеї та практичні фінтех-інструменти, а частина з них узяла участь у відібраних пітч-сесіях, які напряму з’єднали їх із майже 1 000 інвесторів, присутніх на події. До завершення саміту стартапи-учасники сукупно залучили понад $205 млн, що підкреслило серйозні обсяги капіталу, які заходять у сектор.

Панельні дискусії та воркшопи показали, як ШІ, вбудовані фінансові сервіси та цифрові платежі інтегруються у щоденні бізнес-операції, — і темп змін відчувався дуже чітко. Розмови із засновниками та інвесторами були надихаючими та ясно демонстрували: саме тут активно формується майбутнє фінтеху. Саміт справді запам’ятався як лабораторія інновацій у реальному часі, де зійшлися ідеї, капітал та стратегія.

Ось короткий поденний підсумок Web Summit Qatar 2026 з найвпливовішими моментами події.

День 1: енергія відкриття та глобальні інновації

Web Summit Qatar 2026 стартував із потужним імпульсом у Doha Exhibition and Convention Center: вступні слова та технологічні демонстрації задали тон наступним дням. Opening Night на Centre Stage зібрав керівництво саміту та представників держави, підкресливши стратегічний фокус Катару на технологіях та інноваціях.

Демонстрації робототехніки й інтерактивні техноекспірієнси натякнули на теми, що неодноразово поверталися протягом події, — автоматизацію та трансформацію бізнесу.

Вечірній підсумок Night Summit дав перші можливості для нетворкінгу та заряд спільноти, запропонувавши учасникам з усього світу неформальний майданчик для знайомств.

День 2: ШІ-стратегія та фокус на корпоративному секторі

Другий день перейшов до основної конференційної програми з виразним акцентом на штучний інтелект, корпоративні інновації та видимість стартапів. Ранні сесії на кшталт Breakout Startups — Centre Stage допомогли засновникам представити свої рішення глобальній аудиторії, а стратегічні виступи на кшталт The Necessary Shift in AI Value Creation і Securing Agentic AI розглядали, як організації впроваджують ШІ та відповідально ним управляють. Їх доповнили практичні майстеркласи про побудову офісів трансформацій та розгортання продуктів на базі ШІ без зайвої складності.

Головне повідомлення Дня 2 — те, що всі знають у теорії, але багатьом досі не вдається масштабувати на практиці: у 2026 році ШІ — це операційна сила, що формує корпоративну стратегію.

Читайте також: Найцікавіше з CES 2026: від ШІ та фінтеху до робототехніки і автомобілів

День 3: зростання стартапів та інсайти про екосистеми

День 3 підкреслив зростання стартапів, культуру та масштабування в межах інноваційних екосистем. Сесії на кшталт The Team That Ships: Building Startup Culture і From Market Entry to Expansion: How Qatar Supports Startups дали засновникам практичні уроки про командну динаміку та проходження ринкових викликів.

Увагу привернули і кластери нових технологій, зокрема інновації в авіації, демонструючи, як екосистеми зі спеціалізацією за галузями можуть прискорювати розвиток. Завдяки окремим слотам для breakout-стартапів і розмов із фаундерами День 3 ще раз показав: досвід засновників та підтримка екосистеми не менш важливі, ніж саме фінансування.

День 4: комерціалізація, ШІ на практиці та пітч-моменти

Фінальний день поєднав розмови про майбутнє з активною взаємодією з інвесторами, замикаючи коло саміту. Ранкові сцени вивели на Centre Stage засновників інноваційних фінтехів на кшталт Mirai та Journify, а сесії на кшталт From Lab to Startup поєднували академічні дослідження з траєкторіями комерційних інновацій.

Помітні виступи, зокрема The Best of Google AI for Every Employee, дали практичні орієнтири щодо інтеграції інструментів ШІ в організаціях. Цього дня також відбулися раунди QIC Pitch Battle — сигнал того, що саміт робив ставку на прямий контакт засновників з інвесторами навіть під кінець програми.

Для всіх, хто стежить за еволюцією цифрових фінансів, Web Summit Qatar — це помітна глобальна сцена, де проєктують, тестують і фінансують нове покоління фінтех-рішень.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

Готовність до кіберзагроз: як IBM Power і FlashSystem підвищують кіберстійкість інфраструктури

Amazon анонсувала запуск трьох ШІ-агентів