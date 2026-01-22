close-btn
MPE 2026 – Європейський Осередок Комерційних Платежів

22.01.2026 17:32
Микола Деркач

Протягом майже двох десятиліть свого існування, MPE стала конференцією №1 у Європі для екосистеми торгових платежів, об’єднуючи торговців, еквайринг-платформи, інноваторів, фінтехи та регуляторів для обговорення того, що рухає галузь: від AI у платежах, запобігання шахрайству, стейблкоїнів, та оптимізації до A2A-платежів, PSD3 та багато чого іншого.

Очікується понад 1 600 учасників, 500+ глобальних торговців, 170+ спікерів та 90+ спонсорів

Новинка 2026 року: MPE NXT (менторство для зростання індивідуумів, стартапів та scaleup компаній). Ніяких «порожніх» сесій — лише 100% бізнес: високоефективні нетворкінги, кураторські сесії 1:1, закриті дискусії, зустрічі під керівництвом покупців та формати спільноти, які дають реальний ROI.

InterContinental, Берлін, Німеччина | 17–19 березня 2026

Програма з фокусом на найважливіші аспекти платежів для торговців:

  • Технології та продукти: AI у платежах, оркестрація, токенізація, кібербезпека та шахрайство, PSD3/PCI
  • Комерція та клієнти: цифрові гаманці, інновації POS, embedded finance, миттєві та міжнародні платежі
  • Інфраструктура та платіжні канали: open banking та A2A, CBDC та стейблкоїни, B2B-платежі, життєвий цикл готівки
  • Стратегія та контекст: регулювання, геополітика у платежах, маркетинг для інвесторів

Коротко про MPE 2026:

  • Учасники: 1 600+ топових фахівців з платежів
  • Торговці: 500+
  • Спікери: 170+
  • Спонсори та партнери: 90+
  • Високоякісний контент та нетворкінг у ексклюзивному 5 зіркові готелі

Читайте також: Найцікавіше з CES 2026: від ШІ та фінтеху до робототехніки і автомобілів

Структура MPE 2026:

  • MPE NXT – ваш наступний крок у платежах

Стартапи та scaleup, особистий розвиток та лідерство в епоху AI. Нові програми менторства для підтримки наступного покоління лідерів та талантів галузі. MPE NXT підтримує молоді компанії та професіоналів у сфері платежів у тісному, орієнтованому на спільноту середовищі — неформальні бесіди, сесії розвитку, менторство та круглі столи.

  • Торговці в центрі уваги

500+ глобальних торговців і брендів з усіх ключових вертикалей: роздрібна торгівля та онлайн продажі, подорожі, готельний бізнес, харчування, мобільність, геймінг, розваги тощо. На MPE торговці завжди в серці події.

  • 100% бізнес

Ніяких витрачених марно годин — лише ефективний нетворкінг. Затишні круглі столи у вузькому колі однодумців, закриті дискусії, зустрічі під керівництвом покупців, кураторські вечері та програма, орієнтована на результат.

  • Церемонія нагородження MPE Awards та гала-вечеря

Престижна церемонія, яка відзначає інновації, чесність та вплив у сфері торгових платежів. Незалежне журі з 23 світових лідерів оцінює категорії продуктів та сервісів, а також відзначає бізнеси нагородою громадських симпатій People’s Choice Award. Ексклюзивна гала-вечеря відбудеться в Берліні під час MPE 2026. Отримайте визнання спільноти та глобальну видимість перед 1 600+ топ-спеціалістами з платежів.

Реєструйтесь зараз та зекономте 10% / €375 до 28 січня!

Що говорять про MPE:

«Одна з найкращих, якщо не найкраща, конференція з платежів у світі. Місце проведення ідеальне, а організація — на високому рівні. Чудові панелі спікерів та необмежені можливості для нетворкінгу. Абсолютно обов’язкова подія для серйозних торговців, які хочуть розширити свої платіжні горизонти!»

— Ендрю Каллен, глобальний менеджер з питань стратегічних клієнтів, IXOPAY.

«MPE закріпила своє місце у моєму календарі як подія, яку обов’язково треба відвідати! Якість презентацій, відмінний нетворкінг і, перш за все, атмосфера навчання та співпраці роблять її майже унікальною в нашій індустрії».

— Девід Бірч, міжнародний спікер, автор, радник, коментатор та інвестор.

