Найцікавіше з CES 2026: від ШІ та фінтеху до робототехніки і автомобілів

На CES 2026 провідні компанії світу показали свої найсвіжіші технологічні розробки. У фокусі вже традиційно були ШІ та робототехніка. Розглянемо головні новинки з виставки

CES (Consumer Electronics Show) — найбільша щорічна технологічна виставка, яку організовує Consumer Technology Association (CTA). У 2026 році подія проходила в Лас-Вегасі 6–9 січня і зібрала виробників електроніки, IT-компанії, стартапи, медіа та інвесторів з усього світу.

За даними CTA, CES 2026 охопила понад 242 тис. м² виставкової площі (подія розкидана по багатьох майданчиках у місті), зібрала 4 100+ експонентів (включно з приблизно 1 200 стартапами) та 148 000+ відвідувачів, а також тисячі медіа й аналітиків. У такому масштабі CES працює як «ринок трендів» на весь рік: тут показують як готові до продажу продукти, так і прототипи, а ще — домовляються про партнерства, які потім перетворюються на серійні рішення.

Цьогорічний CES чітко підсвітив кілька великих напрямів. Перший — ШІ як новий інтерфейс і стандарт для пристроїв та сервісів, від домашніх гаджетів до платформ для бізнесу. Другий — ритейл і комерція: CTA окремо акцентувала на ШІ-персоналізації, омніканальності та покупках, які починаються в соцмережах, а ринок паралельно рухається до агентних сценаріїв, де штучний інтелект не лише радить, а й допомагає завершувати покупку.

Фінтех та e-commerce на CES 2026

На CES 2026 фінтех і e-commerce проявилися не як «окремі стенди про банки», а як прикладні технології, які вшиваються у ритейл, платіжні сценарії та клієнтський досвід. На заході окремо підсвічували retail-напрям: ШІ-персоналізацію, безшовну омніканальність і «соціальний шопінг» як частину нової роздрібної економіки.

Цифрова ідентичність і KYC як шар довіри

ШІ та автоматизація роблять покупки швидшими, але водночас підвищують ціну помилки. Саме тому цифрова ідентичність на CES дедалі частіше звучить як «інфраструктура довіри» для всього ланцюжка — від входу в акаунт до підтвердження віку та платежу.

Один із найбільш показових кейсів — Financial Passport від IDBlock і B·Pay, відзначений у програмі CES Innovation Awards. Логіка продукту проста: IDBlock верифікує паспорт за секунди, використовуючи zero-knowledge proofs, щоб зменшити ризики фейкових документів і не «світити» зайві персональні дані. А B·Pay позиціонується як можливість платити за кордоном із гаманців, яким користувач уже довіряє вдома, без прив’язки до локальної SIM, банку чи картки. Це хороший приклад того, як ідентичність і платежі зливаються в один сценарій.

Окремий практичний напрям — KYC із пріоритетом приватності та перевірка віку на пристрої. У каталозі експонентів CES 2026 Trusources демонструвала рішення для перевірки клієнта та підтвердження віку без передачі чутливих даних у хмару. Продукт TruKYC позиціонувався як інструмент захисту від шахрайства із «синтетичною» (штучною) ідентичністю на етапі реєстрації та для повторного підтвердження особи під час операцій підвищеного ризику — наприклад великих переказів або змін налаштувань акаунта. Для фінтеху та маркетплейсів це відповідь одразу на дві задачі: менше тертя для користувача та менша «площа атаки» для шахраїв.

Anti-fraud у добу ШІ: від онбордингу до безпеки транзакцій

Другий великий пласт — протидія шахрайству. Поширення «штучних» особистостей, підміни обличчя чи відео та дедалі складніших фрод-схем змушує бізнес переходити від разових перевірок до захисту ключових операцій: реєстрації, відновлення доступу, зміни реквізитів, великих транзакцій і повернень коштів.

Зокрема, кейс TruKYC на CES 2026 робив акцент не на «перевірці заради перевірки», а на повторному підтвердженні особи перед операціями підвищеного ризику — наприклад, великим переказом або зміною налаштувань акаунта. Для e-commerce це не менш критично, ніж для банків: маркетплейси, доставка, квиткові сервіси та підписки стикаються з такими самими атаками на акаунти і платежі.

Новий пошук, рекомендації та покупки з ШІ-асистентом (агентна комерція)

Сьогодні фокус сфери e-commerce на тому, як користувачі знаходять товар. Пошук дедалі більше перетворюється на «роботу з наміром» (що я хочу, для якого сценарію, у якому бюджеті), а рекомендації — на персоналізований маршрут до покупки. CTA у своїх матеріалах про retail на CES 2026 прямо говорить про персоналізацію та безшовний перехід між цифровим і фізичним досвідом, як очікування споживачів.

Паралельно формується наступний крок — агентний шопінг: коли ШІ не лише радить, а може допомагати завершувати покупку. Важливо розставити дати: найгучніший стандарт для агентної комерції презентували вже після CES — на NRF 2026 (щорічна конференція та виставка National Retail Federation для ритейлу), що проходив 11–13 січня в Нью-Йорку), але він добре пояснює напрям, у який рухається індустрія на тлі CES-тижня.

Google та партнери представили Universal Commerce Protocol (UCP) — open-source стандарт «спільної мови» між споживчими поверхнями, бізнесом і платіжними провайдерами, щоб ШІ-агенти могли безпечніше та простіше проходити шлях від вибору товару до оплати та постпокупкового супроводу.

Retail media: ера прозорих метрик

Retail media — один із найпрактичніших інструментів для e-commerce: реклама з’являється безпосередньо в момент вибору товару, а результат простіше прив’язати до продажів. На CES 2026 цей напрям активно обговорювали на панелях і в презентаціях ритейлерів та платформ. Зокрема, у C Space Studio окремі сесії проводили Walmart Connect та Instacart: там говорили про те, як поєднувати дані, креатив і формати, що ведуть до покупки, а також як будувати єдине охоплення для онлайну та офлайну.

Ключова зміна 2026 року — вимога до вимірюваності. На CES 2026 Albertsons Media Collective представила інструмент, який допомагає оцінювати реальний додатковий ефект реклами в магазинах: тобто показувати, скільки продажів з’явилося саме завдяки кампанії. Це важливий сигнал для ринку: retail media дорослішає та переходить від хайпу до доказових стандартів.

Аналітики також відзначали загальний тренд на «підзвітність»: ритейлери та платформи посилюють методології вимірювання, роботу з власними даними про покупців і більш прозору атрибуцію результатів.

Омніканальність і автоматизація бекофісу

Омніканальність у 2026-му — це вже не «фішка», а базова очікувана якість: єдиний профіль покупця, узгоджені ціни та наявність, логіка лояльності, однаковий рівень персоналізації у застосунку, на сайті та у фізичному магазині. У CES-програмі це добре ілюструє підхід Walmart Connect до «omnichannel as ecosystem» — коли технології, креатив і довіра мають працювати разом, а не як набір розрізнених каналів.

А під капотом усього цього — бекофіс: дані про товар, запаси, повернення, доставка, підтримка, а також антифрод і KYC у точках ризику. Саме тому головний висновок CES 2026 для фінтеху та e-commerce звучить так: ШІ стає інфраструктурою, але без «шару довіри» (ідентичність, ризики, вимірюваність) ця інфраструктура не масштабується.

Технології, які задали тон CES 2026: від роботів до автомобілів

Однією з найпомітніших тем CES 2026 стала робототехніка — насамперед через демонстрації, які виглядали не як футуристичні концепти «на колись», а як спроба вирішити конкретні побутові задачі. Зокрема, багато уваги отримав Roborock Saros Rover — робот-пилосос, який уміє долати сходи завдяки механічним «ногам». Такі рішення важливі, бо саме сходи та перепади висот залишалися однією з головних причин, чому домашні роботи не покривали всю площу житла.

Поруч із «практичною» робототехнікою на виставці було багато емоційних і соціальних роботів-компаньйонів. Associated Press звертає увагу на OlloNi — пухнастого роботизованого домашнього улюбленця, який реагує на дотики й імітує взаємодію, тобто грає на тренді «емоційних технологій» і цифрових компаньйонів.

Смартдім і гаджети, де ШІ стає «за замовчуванням»

Ще один зрозумілий тренд CES 2026 — смартдім, який дедалі більше стандартизується і стає менш «болючим» у налаштуванні. Серед помітних релізів у цій категорії — Aqara Smart Lock U400, який The Verge відзначив за підтримку Apple Home Key (на базі UWB) і сумісність із Matter, тобто ставка робиться на зручність та взаємодію в межах різних екосистем.

Екрани і телевізори: гонка яскравості та якості

У телевізорах і дисплеях CES 2026 традиційно був про «максимум характеристик». The Verge відзначив TCL X11L SQD-Mini LED TV за яскравість до 10 000 ніт і заявлене 100% покриття BT.2020, а також LG Display — за 27-дюймову 4K OLED-панель із RGB-stripe структурою (важливо для чіткості тексту) і подвійними режимами частоти оновлення.

Варто відзначити і новинки від Samsung, зокрема, екран Micro RGB на 130 дюймів, інструменти персоналізації перегляду, The Freestyle+, Wi-Fi-колонки та лінійка Odyssey. У цій екосистемі важливу роль відіграватиме ШІ-компаньйон.

Комп’ютери та геймінг: нові формфактори і «робочі станції» під ШІ

CES 2026 вкотре підтвердив: ринок ПК і геймінгу рухається до нових формфакторів і збільшення локальної обчислювальної потужності. У списку «найкращого з CES» від The Verge опинився Asus ROG Zephyrus Duo з подвійним OLED-екраном, який орієнтується і на геймерів, і на креаторів.

Паралельно медіа підсвічували хвилю «чипових» анонсів від Intel, Nvidia, AMD і Qualcomm — усе це створює базу для наступного циклу оновлення ноутбуків і настільних систем.

Lenovo показала концепт Legion Pro Rollable із OLED-дисплеєм, який «розгортається» з 16 дюймів до 21,5 або навіть 24 дюймів у форматі ультраширокого екрана. Ідея проста: у компактному корпусі отримати велику робочу площу для ігор і роботи, не таскаючи зовнішній монітор.

Також Razer зробила акцент на локальній роботі зі ШІ: разом із Tenstorrent компанія представила компактний пристрій-прискорювач, який підключається через Thunderbolt 5 і додає обчислювальної потужності для запуску великих моделей, генерації зображень та інших задач машинного навчання. Паралельно Razer анонсувала Forge AI Dev Workstation — тобто «робочу станцію під ШІ» для розробників, які хочуть працювати з моделями на місці, а не лише в хмарі.

Носимі технології та здоров’я

Цього року помітним залишався напрям здоров’я та персонального моніторингу — причому не лише «класичний фітнес», а й ширша тема добробуту та ранньої профілактики. Зокрема, Withings показала Body Smart 2 і BodyScan 2: остання за 90 секунд обіцяє дати розширені показники стану організму на основі десятків біомаркерів (метаболічних, серцево-судинних та інших).

Другий показовий кейс — Luna Band: доступніший «безекранний» фітнес-трекер без підписки, який працює і з iOS, і з Android. Це хороший сигнал тренду: ринок шукає простіші й дешевші формати моніторингу здоров’я без прив’язки до щомісячних платежів.

Третій кейс — Nirva, яку Tom’s Guide відзначив як ШІ-носимий пристрій: це радше прикраса, що автоматично фіксує події дня та допомагає відстежувати емоційний стан (на рівні настрою, стресу й енергії) через застосунок.

Окремо CES 2026 показала, що «здоров’я» дедалі більше перетинається з б’юті-напрямом. Тут можна звернути увагу на гнучку LED-маску для обличчя від L’Oréal — її подають як зручнішу альтернативу жорстким маскам і як ще один приклад того, як носимі технології виходять за межі спорту.

Також виділяється Withings Body Smart 2 — цікава новинка у категорії смарт-ваг, із фокусом на показниках, пов’язаних із довгостроковим здоров’ям.

Автомобілі та мобільність: ставка на програмність і автономні функції

Автомобільна частина CES 2026 знову була радше про те, як автомобілі стають «програмними платформами»: централізовані обчислення, сенсори, підключеність і функції допомоги водію як сфера постійних оновлень. Counterpoint у підсумку Media Days акцентував, що ключові анонси крутяться навколо уніфікованих архітектур, ШІ, сенсорики та масштабованості платформ між моделями.

Серед конкретних прикладів, які отримали багато уваги медіа: Mercedes Drive Assist Pro, як демонстрація потужної системи рівня Level 2. Також акцент йде на повернення Uber у тему роботаксі — разом із Lucid Motors і Nuro, причому йшлося про тестування в районі Сан-Франциско.

Окремо, як «нетиповий» для нинішнього EV-дискурсу сюжет, Car and Driver звернув увагу на Great Wall Motors, яка привезла на CES два нові 8-циліндрові двигуни (включно з flat-eight), демонструючи, що паралельно з електрифікацією виробники продовжують експериментувати і з ДВЗ-архітектурами та гібридними установками.

Гаджети, про які говорять

CES завжди тримає баланс між технологіями «на завтра» та пристроями, створеними для вау-ефекту. Наприклад, варто виділити Clicks — фізичну QWERTY-клавіатуру-чохол для смартфона, яка ще й працює як павербанк.

Ще одна цікава дрібничка, яка викликала обговорення, — Dreame Halo: фен, який одночасно працює як підлогова лампа, тобто гаджет на стику краси та дизайну інтер’єру.

А ще на CES говорили про Samsung Galaxy Z TriFold — смартфон із потрійним складанням, який наочно показує, що гонка формфакторів у мобільних пристроях знову набирає обертів.

Також Anker показала зарядний адаптер на 45 Вт із вбудованим дисплеєм: він може показувати, що саме заряджається, з якою швидкістю, і дає змогу керувати параметрами заряджання.

Як ще один приклад незвичного формфактора — HP EliteBoard G1a: компактний ПК, вбудований у клавіатуру, тобто «комп’ютер в одному корпусі», який легко підключити до монітора й отримати робоче місце без окремого системного блока.

