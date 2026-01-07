Samsung відкриває нову еру розваг: огляд AV-новинок для дому та ШІ помічника

Samsung робить ставку на штучний інтелект як на основу всього користувацького досвіду та представляє концепцію «AI-компаньйон для вашого життя». Разом із цим компанія оновила флагманську лінійку пристроїв для домашніх розваг — від великих дисплеїв до аудіорішень і техніки для мобільного перегляду.

Меседж простий: телевізор і супутні пристрої мають стати не просто екранами та колонками, а центром контенту, звуку та домашніх сценаріїв, який підлаштовується під користувача. У матеріалі — огляд ключових новинок: Micro RGB на 130 дюймів, інструменти персоналізації перегляду, The Freestyle+, Wi-Fi-колонки та лінійка Odyssey, а також те, яку роль у цій екосистемі відіграватиме AI-компаньйон.

Презентація новинок

Виставка The First Look 2026 задає чіткий напрям: Samsung вибудовує екосистему, де штучний інтелект має працювати непомітно, але постійно — аналізувати контекст, підказувати дії та підлаштовуватися під ситуації в домі. У цій моделі AI стає «фоновим сервісом», який об’єднує пристрої та сценарії, а не просто додає нові меню чи функції.

Важлива відмінність від традиційного підходу — фокус на цілісному досвіді. Ідея «AI-Компаньйона» передбачає, що техніка має не лише виконувати команди, а й допомагати людині ухвалювати рішення: що подивитися, що приготувати, яку музику ввімкнути, як налаштувати атмосферу вдома. Тобто Samsung намагається перенести штучний інтелект з рівня «інструмента» на рівень «супроводу» в повсякденні.

Ще один ключовий елемент — масштаб. Компанія прямо прив’язує цю концепцію до своєї глобальної екосистеми підключених пристроїв і робить ставку на те, що взаємодія між категоріями (дисплеї, мобільні пристрої, сервіси) має бути органічною, а не фрагментарною. Саме тому The First Look — це не лише про телевізори, а про спосіб, у який різні продукти мають «розуміти» один одного.

Для AV-напряму така стратегія виглядає особливо логічною. Телевізори, монітори, проєктори та аудіопристрої найчастіше стають центром контенту й емоційних сценаріїв у домі — від спорту та кіно до фонової музики чи створення настрою. Тому Samsung і виносить AV-рішення у фокус презентації: саме тут найпростіше показати, як ШІ може змінювати досвід користування вже сьогодні, а не в теорії.

Флагманські AV-новинки: дисплеї, проєктори, звук і монітори

The Freestyle+ і мобільна проєкція без прив’язки до кімнати

У проєкторах Samsung робить ставку на формат, який підходить не лише для домашнього кінотеатру, а й для повсякденних сценаріїв. The Freestyle+ позиціонується як портативний проєктор, що дозволяє швидко створити великий екран там, де це потрібно саме зараз.

У пресрелізі компанія наголошує на універсальності поверхонь: контент можна проєктувати не лише на стіни, а й на стелі та навіть на нерівні або «складні» площини — наприклад, у кутах чи на шторах. Це робить проєктор інструментом для гнучкого споживання контенту, а не пристроєм «під один сценарій».

У межах AV-стратегії 2026 року The Freestyle+ також прив’язують до концепції «AI-Компаньйона». Таким чином Samsung показує, що ШІ-логіка має поширюватися не лише на телевізори, а й на інші формати екранів, зберігаючи єдині принципи керування та персоналізації.

Music Studio 5 і 7 та новий підхід до комбінацій звуку

Аудіоблок презентації зосереджений на розширенні екосистеми. Samsung нагадує, що лідирує на світовому ринку саундбарів уже 11 років поспіль, і на цьому тлі представляє дві нові Wi-Fi-колонки — Music Studio 5 і Music Studio 7.

Цікаве по темі: Samsung відкриває доступ до криптовалют на своїх смартфонах

Компанія підкреслює, що ці моделі підтримують ширший діапазон комбінацій звукових систем. Це важлива деталь: мова не про «ще одну» колонку, а про можливість гнучко будувати домашню аудіоконфігурацію — під конкретне приміщення, сценарій або стиль прослуховування.

Окремий акцент — дизайн. Колонки отримали класичний стиль, створений дизайнером Ерваном Буруллеком. Samsung пояснює, що цей елемент натхненний універсальним символом у музиці та мистецтві й базується на фірмовій естетиці компанії.

Монітори Odyssey 2026: нові моделі та флагман 6K 3D

Окремим AV-напрямом Samsung підсилила сегмент моніторів. На The First Look компанія представила п’ять нових моделей Odyssey, акцентуючи на характеристиках, які визначають новий стандарт для геймерів і професійних сценаріїв.

Флагманом названо перший 6K 3D Odyssey G9. Також Samsung згадує Odyssey G6 наступного покоління та три нові моделі Odyssey G8 — із фокусом на роздільній здатності, частоті оновлення та зануренні.

Цікаво, що лінійку 2026 року Samsung подає не лише як геймерську. У пресрелізі прямо зазначено, що ці моделі орієнтовані і на розробників, тобто компанія намагається розширити цільову аудиторію сегмента.

130-дюймовий Micro RGB: ставка на масштаб і точність кольору

Головним дисплейним анонсом став 130-дюймовий Micro RGB, який Samsung позиціонує як прорив у масштабі та якості зображення. Компанія підкреслює, що це — центральний продукт її преміальної лінійки 2026 року, який має задавати планку для сегмента ультравеликих екранів.

Ключовий акцент — технологія Micro RGB із незалежним світінням мікроскопічних червоних, зелених і синіх діодів. Саме цей принцип Samsung подає як основу для точнішої передачі кольору — не через підсвітку або фільтри, а через окреме керування кожним елементом світла.

Samsung називає 130-дюймовий Micro RGB першим у світі телевізором такого формату у своїй категорії та підкреслює, що він демонструє новий напрямок дизайну ультрапреміального сегмента. Модель отримала дизайн Timeless Frame із «галерейною» естетикою та вбудованим у рамку звуком, а також низку технологій, орієнтованих на точність кольору та контрасту:

Micro RGB AI Engine Pro;

Micro RGB Color Booster Pro і Micro RGB HDR Pro;

Micro RGB Precision Color 100, що забезпечує 100% колірного охоплення BT.2020, із сертифікацією Verband der Elektrotechnik (VDE).

Окремо варто згадати технологію Glare Free, підтримка HDR10+ ADVANCED та Eclipsa Audio, а також функції Vision AI Companion, які включають інтеграції з Microsoft Copilot і Perplexity.

Samsung також представила ультратонкий OLED S95H із вишуканою рамкою, яку компанія позиціонує як галерейну естетику для преміального сегмента. Модель розрахована на тих, хто хоче максимально тонкий формфактор і водночас — виразний дизайн, що органічно вписується в інтер’єр. У межах The First Look 2026 OLED S95H став ще одним прикладом того, як Samsung робить ставку на поєднання технологій дисплея та дизайну як частини AV-досвіду.

Vision AI Companion і персоналізація перегляду

VAC — це AI-надбудова, яка, за задумом Samsung, має зробити взаємодію з телевізором контекстною. Йдеться про рекомендації, підказки та можливість керувати голосом, коли система враховує зміст запиту, а не просто виконує команду за шаблоном.

Samsung підкреслює, що VAC буде доступним у різних типах телевізорів — від Micro LED і Micro RGB до OLED, Neo QLED, Mini LED та UHD TV. Це важливо для позиціонування: AI-набір не прив’язують виключно до одного флагмана, а масштабують на лінійки різного рівня.

Читайте також: Новий контекст вибору телевізора: чому QLED — це більше, ніж екран

У блоці персоналізації Samsung також показала інструменти для конкретних сценаріїв. Зокрема AI Soccer Mode Pro підлаштовує зображення та звук під перегляд футбольних матчів, формуючи «стадіонний» стиль сприйняття.

Ще одна функція — AI Sound Controller Pro. Вона дозволяє регулювати окремі складові аудіодоріжки: шум натовпу, коментарі або фонову музику, підлаштовуючи трансляцію під власні вподобання.

Tizen і 7 років оновлень

Технічна основа для AV-лінійки 2026 року — операційна система Tizen. Samsung називає її найпотужнішою на сьогодні та заявляє про підтримку оновлень протягом семи років.

Це змінює сам підхід до телевізорів як до «довгоживучих» пристроїв. Компанія фактично обіцяє не лише актуальність заліза, а й поступове покращення програмних можливостей упродовж життєвого циклу.

Паралельно Samsung заявляє підтримку HDR10+ ADVANCED у лінійці телевізорів 2026 року, а також впровадження Eclipsa Audio — нової системи просторового звуку, яку планують інтегрувати у всі телевізори 2026 року.

CES 2026 як вітрина AV-стратегії

Виставка на CES 2026 стала для Samsung демонстрацією AV-стратегії на 2026 рік. У ній ключовими залишаються великі дисплеї, мобільна проєкція, розвиток аудіоекосистеми та монітори з фокусом на продуктивність і занурення.

На The First Look 2026 компанія дозволила чітко зрозуміти, що ера «розумних технологій» – це не про майбутнє, це тут і зараз, і що далі буде тільки цікавіше.

Виставкова зона Samsung у межах CES 2026 була відкрита для відвідувачів з 4 по 7 січня в Лас-Вегасі.

