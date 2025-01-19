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Samsung представить Galaxy S25 вже наступного тижня: особливості новинки

19.01.2025 10:00
Микола Деркач
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Найбільш інтригуючим на пресконференції Samsung на CES став анонс майбутньої презентації. Уже 22 січня о 10:00 за тихоокеанським часом компанія проведе черговий Unpacked, який обіцяє стати важливою подією у світі технологій

Samsung представить Galaxy S25 вже наступного тижня: особливості новинки

Samsung представить Galaxy S25 вже наступного тижня: особливості новинки Фото: unsplash.com

Як і всі останні події Unpacked, велике шоу наступного тижня буде транслюватися як безпосередньо на сайті Samsung, так і на каналі компанії на YouTube. Samsung настільки зацікавлений у збільшенні попередніх замовлень, що пропонує додаткові бонуси у вигляді кредитів на покупки у власному магазині.

Єдиним абсолютним хітом виставки є лінійка Galaxy S25. Після того, як компанія відмовилася від участі в CES/MWC для своїх мобільних анонсів, вона розробила каденцію випуску флагманів двічі на рік. Ми отримуємо серію Galaxy S приблизно в січні/лютому, за якою слідують нові складні смартфони влітку.

Лінійка має включати три ключові моделі: S25, S25+ та S25 Ultra, остання з яких є продуктом лінійки S, що поглинає Galaxy Note як найбільший і найпреміальніший пристрій. Як завжди, підготовка до події була насичена витоками, рендерами та кейсами. Останні дають нам загальне уявлення про габарити лінійки, оскільки вони побудовані за специфікаціями, наданими Samsung виробнику.

Більшість чуток свідчить, що S25 буде дуже схожим на свого попередника. Найбільша апаратна зміна — це тонший дизайн. Samsung зменшить профіль пристрою на 1-2 міліметри. Інша майже підтверджена деталь — використання чипа Snapdragon 8 Elite, який Qualcomm представила на Гаваях минулого жовтня. При цьому, як зазвичай, на міжнародних ринках завжди є невеликі відмінності у процесорах.

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Galaxy AI, безумовно, стане центральною темою, оскільки Samsung прагне позиціонувати себе як лідера у цій категорії та водночас виділити свої продукти серед пристроїв із Google Gemini на Android. Минулого року головною AI-новинкою була функція Circle to Search від Google, яка дебютувала на S24.

Серед інших можливих, але значно менш визначених відкриттів — наступник Galaxy Ring, який був прийнятий прохолодно, і ближчий погляд на Project Moohan, гарнітуру розширеної реальності, що розробляється спільно з Google.

Раніше ми писали, що дослідження, проведене компанією Wellsen XR з Китаю, розкриває кілька нових деталей щодо майбутніх окулярів XR від Samsung. Звіт показує, що компанія планує початковий виробничий цикл цих розумних окулярів, який включатиме 500 000 одиниць. Попередньо, вони будуть випущені в 3 кварталі 2025 року.

Окуляри, очевидно, працюватимуть на чіпсеті AR1 від Qualcomm, тому самому чіпі, який використовується в смартокулярах Ray-Ban Meta. Покоління, що використовується, не згадується, але Qualcomm вже випустила AR2 у 2022 році.

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За матеріалами techcrunch.com.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїSamsung
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