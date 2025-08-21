Що таке квантові точки та як Samsung революціонізує світ дисплеїв

Сучасні телевізійні технології розвиваються надзвичайно швидко, але одним із найяскравіших проривів стали квантові точки (Quantum Dots, QD) — нанокристали, здатні випромінювати надзвичайно чисте та яскраве світло. Саме компанія Samsung Electronics розробила перший у світі безкадмієвий матеріал і успішно реалізувала цю технологію, продовжуючи її розвивати і сьогодні

Що таке квантові точки: зміна уявлення про якість зображення

Квантові точки (Quantum Dots, QD) — це надзвичайно малі напівпровідникові частинки (також нанокристали або штучні атоми), зазвичай сферичні, розміром у десятки тисяч разів менші за людську волосину (у межах 2-10 нанометрів, або 10-50 атомів у діаметрі). Зазвичай вони містять від 100 до 1000 електронів. Їхня головна особливість — випромінювання світла певного кольору залежно від розміру частинки: менші — блакитний спектр, більші — червоний.

Для точок розміром 10 нанометрів в діаметрі, приблизно 3 мільйони квантових точок могли б бути викладені в ряд, щоб поміститися у межах ширини пальця людини.

У телевізорах ця властивість дозволяє досягти глибокого та насиченого кольору без спотворень, збільшити яскравість і зберегти високу чіткість навіть під прямим сонячним світлом. За даними незалежних тестів, дисплеї на основі квантових точок здатні забезпечити до 50% вищу енергоефективність порівняно зі звичайними LCD, одночасно розширюючи колірну гаму до рівня, який майже повністю збігається з можливостями людського зору.

Різновиди технологій квантових точок

Сучасні виробники використовують два основні підходи:

Фотолюмінісцентна технологія (QLED) — синє підсвічування світлодіодів проходить через шар квантових точок, які перетворюють його на насичені червоні та зелені кольори, формуючи повний спектр.

(QLED) — синє підсвічування світлодіодів проходить через шар квантових точок, які перетворюють його на насичені червоні та зелені кольори, формуючи повний спектр. Електролюмінісцентна технологія (QD-OLED) — квантові точки інтегровані безпосередньо у пікселі, що світяться, поєднуючи переваги OLED та Quantum Dot

Зазначимо, що QLED (від англ. quantum dot, «квантова точка») — маркетингова назва технології виготовлення рідкокристалічних екранів зі світлодіодним підсвіченням на квантових точках від компанії Samsung.

Квантові точки бувають кадмієві (містять токсичний метал, обмежений у ЄС) та безкадмієві (екологічно безпечні, як у Samsung).

Технологія квантових точок у Samsung: шлях інновацій

Samsung почала дослідження квантових точок ще у 2001 році, коли технологія здавалася футуристичною мрією. У 2014 році компанія представила перший безкадмієвий матеріал, а вже наступного року випустила телевізори SUHD із квантовими точками.

Справжній прорив відбувся у 2017 році з появою серії QLED — телевізорів, які подолали обмеження OLED у яскравості, досягли 100% колірного охоплення стандарту DCI-P3 і забезпечили захист від вигоряння екрана. З того часу Samsung щороку вдосконалює технологію, а у 2022 році представила телевізори QD-OLED, що поєднують контрастність OLED із яскравістю квантових точок.

Лідерство Samsung на світовому ринку телевізорів

За даними Omdia, Samsung утримує перше місце на світовому ринку телевізорів уже 19 років поспіль — із 2006 року. У 2024 році компанія контролювала 28,3% глобального ринку, а у сегменті преміум ($2 500+) — майже половину. У категорії QLED корпорації Samsung належить 46,8% продажів у світі.

В Україні бренд також є беззаперечним лідером, зокрема і у преміумсегменті, пропонуючи споживачам повний спектр технологій — від QLED і Neo QLED до QD-OLED.

Чому безкадмієва технологія — новий стандарт безпеки

Кадмій — токсичний важкий метал, який становить серйозну небезпеку для здоров’я та навколишнього середовища. У Європейському Союзі його використання суворо обмежене Директивою RoHS (2011/65/EU). Попри це, на ринку досі можна знайти телевізори, які позиціонуються як «з квантовими точками», але містять кадмій або застосовують інші схожі технології без повної відповідності міжнародним стандартам.

Samsung з самого початку обрала екологічний шлях і створила QD-матеріал без кадмію. Такий підхід отримав високу оцінку від глобальної організації SGS (Société Générale de Surveillance), що офіційно підтвердила його безпечність та екологічність. Це дозволяє споживачам отримати преміум-якість без шкоди для природи.

Сертифікація «Справжніх квантових точок» від TÜV Rheinland

Нещодавно телевізори Samsung QLED здобули офіційний сертифікат «Справжніх квантових точок» від німецької організації TÜV Rheinland. Це підтверджує, що в конструкції використовується QD-матриця та сині світлодіоди, а спектр світла має чітке розмежування червоного, зеленого та синього — ключовий показник для максимально точної передачі кольорів.

Зокрема, сертифікацію отримали флагманські серії:

Neo QLED 8K (QN990F, QN950F);

(QN990F, QN950F); Neo QLED 4K (QN90F, QN85F, QN80F, QN70F);

(QN90F, QN85F, QN80F, QN70F); QLED 4K (Q8F, Q7F, Q6F).

Цей статус ще більше відокремлює Samsung від конкурентів, у яких подібні назви технологій можуть приховувати зовсім інші принципи роботи.

«Ця сертифікація об’єктивно підтверджує, що телевізори Samsung QLED забезпечують справжню продуктивність квантових точок, створену відповідно до міжнародних стандартів, – зазначив Тайонг Сон, виконавчий віцепрезидент Visual Display Business компанії Samsung Electronics. – Ми будемо й надалі впроваджувати інновації та зміцнювати довіру споживачів, залишаючись лідерами ринку преміумтелевізорів».

Виробництво та відповідність європейським стандартам

Усі телевізори Samsung, що постачаються на український ринок, виготовляються на заводах у країнах ЄС і проходять сертифікацію відповідно до європейських стандартів якості та безпеки. Це гарантує довговічність, стабільну роботу та відповідність екологічним вимогам.

Отже, квантові точки — це не просто модний тренд у світі телевізорів, а технологія, яка радикально змінила сприйняття кольору та якості зображення. Samsung стала піонером у розробці безкадмієвого матеріалу, впровадила його у преміальні лінійки QLED і Neo QLED та офіційно підтвердила їхню автентичність сертифікатом TÜV Rheinland.

19 років світового лідерства на ринку, екологічна безпека, європейські стандарти та найсучасніші дисплейні технології — саме так Samsung формує нову епоху телевізійних вражень.

