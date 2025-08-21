close-btn
PaySpaceMagazine

Що таке квантові точки та як Samsung революціонізує світ дисплеїв

21.08.2025 16:00
Микола Деркач
Новини компанії
Рекомендуємо

Сучасні телевізійні технології розвиваються надзвичайно швидко, але одним із найяскравіших проривів стали квантові точки (Quantum Dots, QD) — нанокристали, здатні випромінювати надзвичайно чисте та яскраве світло. Саме компанія Samsung Electronics розробила перший у світі безкадмієвий матеріал і успішно реалізувала цю технологію, продовжуючи її розвивати і сьогодні

Що таке квантові точки та як Samsung революціонізує світ дисплеїв

Що таке квантові точки та як Samsung революціонізує світ дисплеїв

Що таке квантові точки: зміна уявлення про якість зображення

Квантові точки (Quantum Dots, QD) — це надзвичайно малі напівпровідникові частинки (також нанокристали або штучні атоми), зазвичай сферичні, розміром у десятки тисяч разів менші за людську волосину (у межах 2-10 нанометрів, або 10-50 атомів у діаметрі). Зазвичай вони містять від 100 до 1000 електронів. Їхня головна особливість — випромінювання світла певного кольору залежно від розміру частинки: менші — блакитний спектр, більші — червоний.

Для точок розміром 10 нанометрів в діаметрі, приблизно 3 мільйони квантових точок могли б бути викладені в ряд, щоб поміститися у межах ширини пальця людини.

У телевізорах ця властивість дозволяє досягти глибокого та насиченого кольору без спотворень, збільшити яскравість і зберегти високу чіткість навіть під прямим сонячним світлом. За даними незалежних тестів, дисплеї на основі квантових точок здатні забезпечити до 50% вищу енергоефективність порівняно зі звичайними LCD, одночасно розширюючи колірну гаму до рівня, який майже повністю збігається з можливостями людського зору.

Різновиди технологій квантових точок

Сучасні виробники використовують два основні підходи:

  • Фотолюмінісцентна технологія (QLED) — синє підсвічування світлодіодів проходить через шар квантових точок, які перетворюють його на насичені червоні та зелені кольори, формуючи повний спектр.
  • Електролюмінісцентна технологія (QD-OLED) — квантові точки інтегровані безпосередньо у пікселі, що світяться, поєднуючи переваги OLED та Quantum Dot

Що таке квантові точки та як Samsung революціонізує світ дисплеїв

Зазначимо, що QLED (від англ. quantum dot, «квантова точка») — маркетингова назва технології виготовлення рідкокристалічних екранів зі світлодіодним підсвіченням на квантових точках від компанії Samsung.

Квантові точки бувають кадмієві (містять токсичний метал, обмежений у ЄС) та безкадмієві (екологічно безпечні, як у Samsung).

Читайте також: Скільки українці витрачають грошей через картки — статистика НБУ

Технологія квантових точок у Samsung: шлях інновацій

Samsung почала дослідження квантових точок ще у 2001 році, коли технологія здавалася футуристичною мрією. У 2014 році компанія представила перший безкадмієвий матеріал, а вже наступного року випустила телевізори SUHD із квантовими точками.

Справжній прорив відбувся у 2017 році з появою серії QLED — телевізорів, які подолали обмеження OLED у яскравості, досягли 100% колірного охоплення стандарту DCI-P3 і забезпечили захист від вигоряння екрана. З того часу Samsung щороку вдосконалює технологію, а у 2022 році представила телевізори QD-OLED, що поєднують контрастність OLED із яскравістю квантових точок.

Що таке квантові точки та як Samsung революціонізує світ дисплеїв

Лідерство Samsung на світовому ринку телевізорів

За даними Omdia, Samsung утримує перше місце на світовому ринку телевізорів уже 19 років поспіль — із 2006 року. У 2024 році компанія контролювала 28,3% глобального ринку, а у сегменті преміум ($2 500+) — майже половину. У категорії QLED корпорації Samsung належить 46,8% продажів у світі.

В Україні бренд також є беззаперечним лідером, зокрема і у преміумсегменті, пропонуючи споживачам повний спектр технологій — від QLED і Neo QLED до QD-OLED.

Цікаве по темі: Рейтинг найбільших та найкращих банків світу

Чому безкадмієва технологія — новий стандарт безпеки

Кадмій — токсичний важкий метал, який становить серйозну небезпеку для здоров’я та навколишнього середовища. У Європейському Союзі його використання суворо обмежене Директивою RoHS (2011/65/EU). Попри це, на ринку досі можна знайти телевізори, які позиціонуються як «з квантовими точками», але містять кадмій або застосовують інші схожі технології без повної відповідності міжнародним стандартам.

Samsung з самого початку обрала екологічний шлях і створила QD-матеріал без кадмію. Такий підхід отримав високу оцінку від глобальної організації SGS (Société Générale de Surveillance), що офіційно підтвердила його безпечність та екологічність. Це дозволяє споживачам отримати преміум-якість без шкоди для природи.

Сертифікація «Справжніх квантових точок» від TÜV Rheinland

Нещодавно телевізори Samsung QLED здобули офіційний сертифікат «Справжніх квантових точок» від німецької організації TÜV Rheinland. Це підтверджує, що в конструкції використовується QD-матриця та сині світлодіоди, а спектр світла має чітке розмежування червоного, зеленого та синього — ключовий показник для максимально точної передачі кольорів.

Зокрема, сертифікацію отримали флагманські серії:

  • Neo QLED 8K (QN990F, QN950F);
  • Neo QLED 4K (QN90F, QN85F, QN80F, QN70F);
  • QLED 4K (Q8F, Q7F, Q6F).

Цей статус ще більше відокремлює Samsung від конкурентів, у яких подібні назви технологій можуть приховувати зовсім інші принципи роботи.

«Ця сертифікація об’єктивно підтверджує, що телевізори Samsung QLED забезпечують справжню продуктивність квантових точок, створену відповідно до міжнародних стандартів, – зазначив Тайонг Сон, виконавчий віцепрезидент Visual Display Business компанії Samsung Electronics. – Ми будемо й надалі впроваджувати інновації та зміцнювати довіру споживачів, залишаючись лідерами ринку преміумтелевізорів».

Виробництво та відповідність європейським стандартам

Усі телевізори Samsung, що постачаються на український ринок, виготовляються на заводах у країнах ЄС і проходять сертифікацію відповідно до європейських стандартів якості та безпеки. Це гарантує довговічність, стабільну роботу та відповідність екологічним вимогам.

Що таке квантові точки та як Samsung революціонізує світ дисплеїв

Отже, квантові точки — це не просто модний тренд у світі телевізорів, а технологія, яка радикально змінила сприйняття кольору та якості зображення. Samsung стала піонером у розробці безкадмієвого матеріалу, впровадила його у преміальні лінійки QLED і Neo QLED та офіційно підтвердила їхню автентичність сертифікатом TÜV Rheinland.

19 років світового лідерства на ринку, екологічна безпека, європейські стандарти та найсучасніші дисплейні технології — саме так Samsung формує нову епоху телевізійних вражень.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чого очікувати від впровадження відкритого банкінгу в Україні: переваги, ризики та прогнози експертів

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика

«Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів

Рубрики: СвітСтаттіТехнологіїSamsung
google news
Новини по темі
Samsung представить Galaxy S25 вже наступного тижня: особливості новинки 19.01.2025

Samsung представить Galaxy S25 вже наступного тижня: особливості новинки
Samsung та Google випустять ШІ-окуляри: які функції матимуть 23.11.2024

Samsung та Google випустять ШІ-окуляри: які функції матимуть
Акції Samsung сягнули найнижчого рівня з 2020 року: причина 16.11.2024

Акції Samsung сягнули найнижчого рівня з 2020 року: причина
ESA й Samsung розробили галактичний годинник 06.04.2024

ESA й Samsung розробили галактичний годинник
Samsung Pay відключить російські картки «Мир»: названо дату 27.03.2024

Samsung Pay відключить російські картки «Мир»: названо дату
Перстень Galaxy Ring від Samsung може допомогти у схудненні: як саме 21.03.2024

Перстень Galaxy Ring від Samsung може допомогти у схудненні: як саме
Вибір редакції
Всі
Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
ТОП статей 20.08.2025

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  18:20

Криптотрейдер втратив $500 тис. за 2 години, торгуючи цією криптовалютою

 Сьогодні  17:10

Рада ухвалила закони для запуску Defence City в Україні — Гетманцев

 Сьогодні  16:00

Що таке квантові точки та як Samsung революціонізує світ дисплеїв

 Сьогодні  14:50

Кількість банківських відділень в Україні стрімко падає — НБУ

 Сьогодні  13:40

Названо дату появи «Чорного Місяця»: що це за явище

 Сьогодні  12:30

НБУ презентував нову банкноту номіналом 20 гривень

 Сьогодні  10:10

Держава готує підґрунтя для продажу Сенс Банку та Укргазбанку

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.