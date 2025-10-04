Samsung відкриває доступ до криптовалют на своїх смартфонах

Власники смартфонів Galaxy отримають ексклюзивний доступ до сервісу Coinbase One завдяки інтеграції з Samsung Wallet. Першими перевірити функцію зможуть жителі США

Samsung об’єдналася з криптобіржею Coinbase, щоб надати користувачам Galaxy доступ до її торгових послуг. Це найбільший споживчий проєкт розповсюдження сервісів Coinbase і водночас найбільша ставка Samsung Galaxy на криптоіндустрію, йдеться у повідомленнях компаній.

Інтеграція Samsung Wallet відкриє для користувачів доступ до Coinbase One — сервісу з нульовими торговими комісіями та підвищеними винагородами за стейкінг. Це означає, що власники Galaxy зможуть працювати з криптовалютами без потреби завантажувати окремі застосунки чи переводити кошти між платформами.

Крім того, Samsung Pay тепер прив’язується до акаунтів Coinbase, дозволяючи власникам Galaxy оплачувати товари та послуги безпосередньо з їхніх криптовалютних рахунків. Таким чином, усі інструменти — від банківських карток до транспортних квитків та ID — будуть доступні в одному місці, у звичному для користувачів гаманці Samsung.

Читайте також: 4 криптоакції, на які варто звернути увагу у жовтні

«Наша місія — залучити понад мільярд людей у блокчейн, і починається це з того, щоб зустріти їх там, де вони вже є — на їхніх телефонах», — наголосив Шан Аггарвал, Chief Business Officer Coinbase.

Запуск стартує у США, однак найближчими місяцями Samsung і Coinbase планують розширити програму і на міжнародні ринки.

«Samsung Wallet — це надійний інструмент для мільйонів користувачів Galaxy, і ми постійно шукаємо нові способи зробити його ще зручнішим», — додав Дрю Блекард, старший віцепрезидент із мобільного продуктового менеджменту в Samsung Electronics America.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

2 акції, на які без сумніву варто звернути увагу

Ось скільки б ви отримали, якби купили акції Nvidia у 1999 році

2 акції, які можуть досягти капіталізації у $200 млрд у 2026 році

За матеріалами coindesk.com.