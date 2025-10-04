close-btn
PaySpaceMagazine

Samsung відкриває доступ до криптовалют на своїх смартфонах

04.10.2025 14:30
Ольга Деркач

Власники смартфонів Galaxy отримають ексклюзивний доступ до сервісу Coinbase One завдяки інтеграції з Samsung Wallet. Першими перевірити функцію зможуть жителі США

Samsung відкриває доступ до криптовалют на своїх смартфонах

Фото: chatgpt.com

Samsung об’єдналася з криптобіржею Coinbase, щоб надати користувачам Galaxy доступ до її торгових послуг. Це найбільший споживчий проєкт розповсюдження сервісів Coinbase і водночас найбільша ставка Samsung Galaxy на криптоіндустрію, йдеться у повідомленнях компаній.

Інтеграція Samsung Wallet відкриє для користувачів доступ до Coinbase One — сервісу з нульовими торговими комісіями та підвищеними винагородами за стейкінг. Це означає, що власники Galaxy зможуть працювати з криптовалютами без потреби завантажувати окремі застосунки чи переводити кошти між платформами.

Крім того, Samsung Pay тепер прив’язується до акаунтів Coinbase, дозволяючи власникам Galaxy оплачувати товари та послуги безпосередньо з їхніх криптовалютних рахунків. Таким чином, усі інструменти — від банківських карток до транспортних квитків та ID — будуть доступні в одному місці, у звичному для користувачів гаманці Samsung.

Читайте також: 4 криптоакції, на які варто звернути увагу у жовтні

«Наша місія — залучити понад мільярд людей у блокчейн, і починається це з того, щоб зустріти їх там, де вони вже є — на їхніх телефонах», — наголосив Шан Аггарвал, Chief Business Officer Coinbase.

Запуск стартує у США, однак найближчими місяцями Samsung і Coinbase планують розширити програму і на міжнародні ринки.

«Samsung Wallet — це надійний інструмент для мільйонів користувачів Galaxy, і ми постійно шукаємо нові способи зробити його ще зручнішим», — додав Дрю Блекард, старший віцепрезидент із мобільного продуктового менеджменту в Samsung Electronics America.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

2 акції, на які без сумніву варто звернути увагу

Ось скільки б ви отримали, якби купили акції Nvidia у 1999 році

2 акції, які можуть досягти капіталізації у $200 млрд у 2026 році

За матеріалами coindesk.com.

Рубрики: FinTechКриптовалютиСвітНовиниSamsungSamsung Pay
google news
Новини по темі
Що таке квантові точки та як Samsung революціонізує світ дисплеїв 21.08.2025

Що таке квантові точки та як Samsung революціонізує світ дисплеїв
Samsung представить Galaxy S25 вже наступного тижня: особливості новинки 19.01.2025

Samsung представить Galaxy S25 вже наступного тижня: особливості новинки
Samsung та Google випустять ШІ-окуляри: які функції матимуть 23.11.2024

Samsung та Google випустять ШІ-окуляри: які функції матимуть
Акції Samsung сягнули найнижчого рівня з 2020 року: причина 16.11.2024

Акції Samsung сягнули найнижчого рівня з 2020 року: причина
ESA й Samsung розробили галактичний годинник 06.04.2024

ESA й Samsung розробили галактичний годинник
Samsung Pay відключить російські картки «Мир»: названо дату 27.03.2024

Samsung Pay відключить російські картки «Мир»: названо дату
Вибір редакції
Всі
Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу
ТОП статей 03.10.2025

Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу

 Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати
ТОП статей 26.09.2025

Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати
Останні новини
Сьогодні  16:00

Знайдено планету-ізгоя, яка зростає на 6 млрд тон щосекундно

 Сьогодні  14:30

Samsung відкриває доступ до криптовалют на своїх смартфонах

 Сьогодні  11:30

Надпотужна магнітна буря з К-індексом 8 накрила Землю: як захиститися

 Сьогодні  10:00

Як країни G7 регулюють стейблкоїни

 03.10.2025  21:00

Як змінився криптопортфель Трампа у III кварталі 2025

 03.10.2025  20:30

Українські дослідники представили першу національну ШІ-модель

 03.10.2025  19:30

Усі валюти стануть стейблкоїнами до 2030 року — співзасновник Tether

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.