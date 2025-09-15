2 акції, на які без сумніву варто звернути увагу

Інвестори вже починають формувати портфелі на наступний рік, і деякі компанії особливо вирізняються завдяки сильним фундаментальним показникам і довгостроковим драйверам зростання

У цьому контексті дві наступні акції заслуговують на увагу напередодні завершення 2025-го, адже мають потенціал для зростання у новому році.

Eli Lilly (NYSE: LLY)

Eli Lilly — відмінний вибір, адже фармгігант закріпився серед ключових гравців на стрімко зростаючому ринку препаратів для схуднення та лікування діабету. Його препарати Mounjaro та Zepbound стали рушійною силою стрімкого зростання продажів і вивели компанію в центр одного з найприбутковіших трендів охорони здоров’я за останні десятиліття.

Додатковою перевагою є «захисна» позиція сектора: витрати на охорону здоров’я залишаються відносно стабільними навіть під час економічних спадів. Водночас існують ризики — уряд США просуває реформи щодо цін на ліки, а конкурент Novo Nordisk веде агресивну боротьбу за частку ринку.

Попри перспективи, акції компанії у 2025-му демонстрували волатильність: з початку року вони втратили 3% і торгуються на рівні $755.

Broadcom (NASDAQ: AVGO)

Broadcom (NASDAQ: AVGO)

Друга рекомендація — напівпровідниковий гігант Broadcom, який продовжує зміцнювати позиції на хвилі буму штучного інтелекту та хмарної інфраструктури. Його чипи забезпечують роботу критичних мережевих, широкосмугових і бездротових систем, які лежать в основі цифрової економіки.

У 2025 році акції компанії показали стійкість, зросли на 55% від початку року й зараз торгуються на рівні $359.

Придбання VMware за $69 млрд стало важливим кроком для диверсифікації бізнесу: Broadcom активно розширюється у сфері програмного забезпечення, отримуючи більше стабільних джерел доходу. Для інвесторів, які шукають пасивний дохід, компанія має сильну історію винагороди акціонерів дивідендами та викупом акцій, пропонуючи привабливе поєднання зростання і прибутковості.

Ризики залишаються: інтеграція VMware може бути складною, а циклічність напівпровідникової галузі здатна впливати на показники. Проте довгостроковий попит на рішення для AI та дата-центрів створює для Broadcom міцну основу для зростання у 2025 році й надалі.

Джерело: Finbold.