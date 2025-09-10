2 акції, які можуть досягти капіталізації у $200 млрд у 2026 році

Фондовий ринок нині перебуває у фазі зростання попри економічну невизначеність, і низка компаній має потенціал для подальшого підйому

Подолання позначки в $200 млрд ринкової капіталізації — це важливий етап для будь-якої корпорації. Він свідчить не лише про фінансову силу, а й про довіру інвесторів до здатності компанії підтримувати розвиток у дедалі більш конкурентній глобальній економіці.

Розглянемо дві компанії, які мають усі шанси сягнути $200 млрд ринкової капіталізації вже у 2026 році.

Qualcomm (NASDAQ: QCOM)

Ринкова вартість Qualcomm нині становить $172,02 млрд. Для досягнення $200 млрд їй потрібно зростання всього на 17%. Попри періоди волатильності, акції демонструють ознаки стабільності: від початку року вони піднялися майже на 5% і торгуються на рівні $159,98.

Фундаментальні фактори підтримують цю динаміку. Qualcomm виходить за межі своєї традиційної залежності від смартфонів і активно розвиває напрямки автомобільних технологій, інтернету речей та обчислень на основі ШІ.

Показовим є партнерство з BMW для запуску системи автоматизованого водіння Snapdragon Ride Pilot, яка до 2026 року буде доступна більш ніж у 100 країнах. Автомобільний підрозділ компанії очікує щорічного доходу в $8 млрд до кінця десятиліття, при цьому рентабельність стабільно перевищує 25%. Це відкриває Qualcomm шлях до масштабування далеко за межами мобільного бізнесу.

BlackRock (NYSE: BLK)

BlackRock — найбільша у світі інвестиційна компанія — також наближається до $200 млрд. Її капіталізація нині сягає $170,72 млрд, а вартість акцій — $1 108. Від початку року котирування зросли майже на 10%.

2024 рік BlackRock завершила рекордним показником — $11,6 трлн активів під управлінням. Компанія посилює присутність на приватних ринках, плануючи залучити $400 млрд до 2030 року, а також активно розвиває технологічний напрямок через платформу Aladdin Wealth.

Недавня угода з Citigroup додасть під її контроль ще $80 млрд клієнтських активів, що ще більше зміцнить позиції компанії. Попри критику, пов’язану з ESG-політикою, зокрема втрату великого нідерландського пенсійного фонду, довгострокова траєкторія зростання BlackRock залишається стабільною.

Джерело: Finbold.