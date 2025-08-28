На ринки чекає катастрофічний обвал — стратег The Technical Traders

Кріс Вермілен, головний ринковий стратег у The Technical Traders, застеріг, що фондові ринки можуть наближатися до переломного моменту, який здатен призвести до масштабного краху

За словами Вермілена, хоча індекси S&P 500 і Nasdaq встановлюють нові рекорди, їхній ріст значною мірою забезпечують лише «Велична сімка» технологічних гігантів. Це створює ілюзію сили, тоді як більшість ринку демонструє слабкість.

Він звернув увагу, що рівноважні індекси, акції малих і мікрокомпаній так і не змогли досягти нових максимумів. Це, на його думку, є ознакою «третьої стадії формування піку».

Історично подібні умови часто передували корекціям на понад 20%. Вермілен також зазначив, що сезонні фактори підсилюють ризики, адже кінець серпня — жовтень традиційно супроводжується різкими падіннями ринку.

Проводячи паралелі з несподіваним обвалом 2024 року, він припустив, що подібний сценарій може повторитися.

Крім того, стратег попередив: якщо поточні тенденції зміняться, ринки можуть перейти у «четверту стадію» циклу — фінансове перезавантаження, яке здатне спровокувати падіння деяких індексів більш ніж на 50%.

«На ринок насувається серйозний зустрічний вітер. Попри те, що тренд досі висхідний, варто усвідомлювати: він може завершитися вже незабаром. Якщо ви перебуваєте у позиціях, можливо, доведеться виходити з них найближчим часом — або зафіксувати прибуток, або прийняти певні збитки. На мою думку, ринок зараз перебуває у третій стадії формування піку, яка може перейти в більший розпродаж і четверту стадію — фінансовий перезапуск із можливим обвалом понад 50% у низці індексів», — пояснив він.

ШІ-бульбашка

Стратег також зазначив, що стрімке зростання інновацій, зокрема в галузі штучного інтелекту (ШІ), лише тимчасово приховує внутрішню слабкість ринку. Як тільки ажіотаж навколо ШІ згасне, він очікує різкого обвалу ринку.

Цікаво, що подібні побоювання збігаються з застереженнями деяких аналітиків: бум навколо штучного інтелекту може повторити крах доткомів 2000 року. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман уже попереджав, що нинішня хвиля інвестицій в AI може обернутися суттєвими фінансовими втратами для окремих інвесторів.

Він наголосив на розриві між гучним гайпом і реальною прибутковістю технологій, закликавши до обережності на тлі багатомільярдних вливань у цей сектор.

