close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ зупинив друк частини гривневих банкнот

28.08.2025 12:00
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) вже тривалий час не випускає нових банкнот окремих номіналів. Зокрема, друк купюр у 100 гривень не здійснюється з початку 2024 року, а банкноти номіналом 200 гривень не друкують із початку 2023 року

НБУ зупинив друк частини гривневих банкнот

Фото: bank.gov.ua

Про це йдеться у відповіді регулятора на запит «Економічної правди».

Динаміка випуску 100 та 200 гривень

Після повномасштабного вторгнення обсяги друку середніх номіналів суттєво скоротилися. Якщо у 2021 році було виготовлено близько 240 млн банкнот по 100 гривень, то у 2022–2023 роках цей показник знизився до 25 млн штук щороку. Натомість із січня 2024-го і станом на 25 серпня 2025 року нові сотні взагалі не друкувалися.

Схожа ситуація з 200-гривневими банкнотами: після 370 млн нових купюр у 2022 році та 110 млн у 2021-му, друк повністю припинили з початку 2023-го.

У центробанку підкреслюють, що тимчасове припинення друку не означає відмови від номіналів 100 та 200 гривень. За потреби їх можна вводити в обіг із запасів, сформованих раніше. Крім того, НБУ раніше повідомляв, що планує виготовити оновлені банкноти із написом «Слава Україні!».

Подібна пауза вже траплялася з іншими номіналами. Наприклад, у 2023 році Нацбанк не друкував 50-гривневих купюр, хоча у 2022-му було випущено 80 млн штук. Уже у 2024 році відновили друк у кількості 60 млн банкнот, а у 2025-му – виготовили 80 млн штук.

Цікаве по темі: НБУ презентував нову памʼятну монету

Пріоритет на високі номінали

У поточному році НБУ робить ставку на друк купюр вищої вартості. Станом на 25 серпня 2025 року надруковано:

  • 200 млн банкнот номіналом 500 гривень,
  • 172,8 млн банкнот по 1000 гривень.

Крім того, активно карбуються й монети: у 2025 році виготовлено 60 млн штук по 5 гривень, 56,98 млн монет по 10 гривень та 10 млн монет номіналом 50 копійок.

«Економічна правда» намагалася з’ясувати, скільки коштує виробництво однієї банкноти чи монети, а також розмір сеньйоражу (різниці між номінальною вартістю та витратами на виготовлення). Однак у НБУ відповіли, що така інформація має обмежений доступ і не підлягає оприлюдненню.

Майбутні зміни у готівковому обігу

Щодо можливого розширення або скорочення номінального ряду банкнот та монет, то рішень наразі не ухвалювали. У регуляторі пояснюють: щороку аналізується відповідність номіналів економічним умовам, і вже на підставі цього робляться кроки щодо змін. У разі їхнього запровадження банки та суспільство обіцяють поінформувати завчасно.

У НБУ додають: головне завдання — забезпечити зручність готівкових розрахунків. Нестача окремих номіналів може ускладнювати платежі, а надмірна кількість — створювати додаткові витрати для обслуговування готівкового обігу та дискомфорт для його учасників.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кількість банківських відділень в Україні стрімко падає — НБУ

Скільки українці витрачають грошей через картки — статистика НБУ

НБУ розширить перелік бенчмарк-ОВДП для банківських резервів

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
Українська памʼятна монета здобула перемогу у міжнародному конкурсі 27.08.2025

Українська памʼятна монета здобула перемогу у міжнародному конкурсі
НБУ застосував заходи впливу до 3 фінустанов 27.08.2025

НБУ застосував заходи впливу до 3 фінустанов
НБУ презентував нову памʼятну монету 25.08.2025

НБУ презентував нову памʼятну монету
Кількість банківських відділень в Україні стрімко падає — НБУ 21.08.2025

Кількість банківських відділень в Україні стрімко падає — НБУ
НБУ презентував нову банкноту номіналом 20 гривень 21.08.2025

НБУ презентував нову банкноту номіналом 20 гривень
Держава готує підґрунтя для продажу Сенс Банку та Укргазбанку 21.08.2025

Держава готує підґрунтя для продажу Сенс Банку та Укргазбанку
Вибір редакції
Всі
Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
ТОП статей 20.08.2025

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  12:00

НБУ зупинив друк частини гривневих банкнот

 Сьогодні  10:55

Як Moneyveo захищає дані клієнтів

 Сьогодні  10:30

Уряд підтримав законопроєкт щодо обміну даними про доходи з OLX, Glovo та Bolt

 27.08.2025  20:40

Виявлено перший комп’ютерний вірус на основі ШІ

 27.08.2025  19:40

У Google Translate з’явилися інструменти для вивчення мов і живого перекладу

 27.08.2025  18:20

У Standard Chartered назвали Ethereum недооціненим

 27.08.2025  17:00

На графіку Біткоїна зʼявився «хрест смерті»: що далі

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.