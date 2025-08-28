НБУ зупинив друк частини гривневих банкнот

Національний банк України (НБУ) вже тривалий час не випускає нових банкнот окремих номіналів. Зокрема, друк купюр у 100 гривень не здійснюється з початку 2024 року, а банкноти номіналом 200 гривень не друкують із початку 2023 року

Про це йдеться у відповіді регулятора на запит «Економічної правди».

Динаміка випуску 100 та 200 гривень

Після повномасштабного вторгнення обсяги друку середніх номіналів суттєво скоротилися. Якщо у 2021 році було виготовлено близько 240 млн банкнот по 100 гривень, то у 2022–2023 роках цей показник знизився до 25 млн штук щороку. Натомість із січня 2024-го і станом на 25 серпня 2025 року нові сотні взагалі не друкувалися.

Схожа ситуація з 200-гривневими банкнотами: після 370 млн нових купюр у 2022 році та 110 млн у 2021-му, друк повністю припинили з початку 2023-го.

У центробанку підкреслюють, що тимчасове припинення друку не означає відмови від номіналів 100 та 200 гривень. За потреби їх можна вводити в обіг із запасів, сформованих раніше. Крім того, НБУ раніше повідомляв, що планує виготовити оновлені банкноти із написом «Слава Україні!».

Подібна пауза вже траплялася з іншими номіналами. Наприклад, у 2023 році Нацбанк не друкував 50-гривневих купюр, хоча у 2022-му було випущено 80 млн штук. Уже у 2024 році відновили друк у кількості 60 млн банкнот, а у 2025-му – виготовили 80 млн штук.

Пріоритет на високі номінали

У поточному році НБУ робить ставку на друк купюр вищої вартості. Станом на 25 серпня 2025 року надруковано:

200 млн банкнот номіналом 500 гривень,

172,8 млн банкнот по 1000 гривень.

Крім того, активно карбуються й монети: у 2025 році виготовлено 60 млн штук по 5 гривень, 56,98 млн монет по 10 гривень та 10 млн монет номіналом 50 копійок.

«Економічна правда» намагалася з’ясувати, скільки коштує виробництво однієї банкноти чи монети, а також розмір сеньйоражу (різниці між номінальною вартістю та витратами на виготовлення). Однак у НБУ відповіли, що така інформація має обмежений доступ і не підлягає оприлюдненню.

Майбутні зміни у готівковому обігу

Щодо можливого розширення або скорочення номінального ряду банкнот та монет, то рішень наразі не ухвалювали. У регуляторі пояснюють: щороку аналізується відповідність номіналів економічним умовам, і вже на підставі цього робляться кроки щодо змін. У разі їхнього запровадження банки та суспільство обіцяють поінформувати завчасно.

У НБУ додають: головне завдання — забезпечити зручність готівкових розрахунків. Нестача окремих номіналів може ускладнювати платежі, а надмірна кількість — створювати додаткові витрати для обслуговування готівкового обігу та дискомфорт для його учасників.

