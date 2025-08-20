НБУ розширить перелік бенчмарк-ОВДП для банківських резервів

Нацбанк з 20 серпня розширює перелік бенчмарк-ОВДП, які банки можуть включати в покриття обов’язкових резервів

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Національний банк розширює перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів (далі – бенчмарк-ОВДП). Так, із 20 серпня 2025 року до переліку бенчмарк-ОВДП буде додано ОВДП з ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000236632, перше розміщення якого Міністерство фінансів України здійснило 5 серпня 2025 року.

Це рішення покликане підтримати активність банків на аукціонах Міністерства фінансів України з розміщення ОВДП, що важливо для забезпечення фінансування державного бюджету виключно на беземісійній основі.

Нагадаємо, що банки мають змогу зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 60% обсягу обов’язкових резервів. Відповідний перелік визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів України.

З 20 серпня 2025 року він міститиме 18 випусків цінних паперів, а саме: UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811, UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553, UA4000234934, UA4000235642, UA4000236418 та новий UA4000236632.

Розширення переліку бенчмарк-ОВДП для покриття банками частини обов’язкових резервів затверджене рішенням Правління НБУ від 19 серпня 2025 року № 283-рш «Про внесення зміни до рішення Правління Національного банку України від 23 листопада 2017 року № 752-рш», що набирає чинності з 20 серпня 2025 року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

