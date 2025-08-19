close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки заробили українські банки у 2025 — звіт НБУ

19.08.2025 19:00
Микола Деркач

Платоспроможні банки за перше півріччя 2025 року отримали 78 млрд грн чистого прибутку, що на 1,1% нижче показника за перше півріччя минулого року. У ІІ кварталі прибуток скоротився порівняно з попереднім кварталом на 2,1%

Скільки заробили українські банки у 2025 — звіт НБУ

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Зазначається, що кредитування стало ключовим чинником підтримки активів та прибутковості банків протягом зазначеного періоду. З огляду на зростання дохідності кредитів чиста процентна маржа збільшилася до 7,5%, а чистий процентний дохід банків зріс на 14,2% в річному вимірі.

Тривало зростання чистого комісійного доходу – показник збільшився на 10,9% у річному вимірі за рахунок доходів від обслуговування платіжних операцій. Дещо підвищився позитивний результат переоцінки ОВДП.

Водночас зросли основні складові операційних витрат, що дещо послабило операційну ефективність. Співвідношення операційних витрат і операційного доходу (CIR) погіршилося до 40,1% порівняно з 36,5% у першому півріччі минулого року.

Читайте також: Які зміни відбулися у банківському секторі у 2025 — огляд НБУ

Отриманий прибуток підтримує капітал банків, даючи змогу надалі виконувати регуляторні вимоги в межах інтеграції з ЄС. На початок липня сектор успішно виконав норматив регулятивного капіталу на рівні 10%, лише один малий банк порушив норматив достатності капіталу.

З вересня банки дотримуватимуться коефіцієнта левериджу на рівні не менше 3%. За тестовими розрахунками лише один невеликий банк ризикує порушити цей норматив. Також попередні результати оцінки стійкості банків свідчать про стійкість системи в цілому. Окремі фінустанови виконуватимуть програми капіталізації або реструктуризації для підвищення своєї стійкості до можливих криз.

Нагадаємо, що за 2024 рік банки отримали 91 млрд грн чистого прибутку після нарахування 96 млрд грн податку на прибуток за підвищеною ставкою 50%.

Раніше ми писали, що кількість учасників фінансового ринку за останні 2,5 років стрімко знижується (-7 банків та -647 небанківських фінкомпаній). Найбільше зменшилось число фінансових компаній та лізингодавців. Серед установ, чия кількість зросла — колектори. Також один страховик отримав спеціальний статус.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City в 2025 — Гетманцев

Резидент Дія.Сіty залучив €420 000 інвестицій

Чи можна буде розрахуватися криптовалютою в Україні — відповідь НБУ

Рубрики: АналітикаБанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
Які зміни відбулися у банківському секторі у 2025 — огляд НБУ 18.08.2025

Які зміни відбулися у банківському секторі у 2025 — огляд НБУ
Українці можуть отримати до 16 млн грн на відновлення бізнесу 13.08.2025

Українці можуть отримати до 16 млн грн на відновлення бізнесу
Payoneer та Citi впроваджують перекази на базі блокчейну 13.08.2025

Payoneer та Citi впроваджують перекази на базі блокчейну
Як змінився фінансовий ринок у липні — НБУ 11.08.2025

Як змінився фінансовий ринок у липні — НБУ
НБУ по-новому здійснюватиме регулювання банків та банківських груп 06.08.2025

НБУ по-новому здійснюватиме регулювання банків та банківських груп
ФГВФО виставив на продаж активи восьми банків, що ліквідовуються 05.08.2025

ФГВФО виставив на продаж активи восьми банків, що ліквідовуються
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика

 «Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
ТОП статей 12.08.2025

«Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
Останні новини
19.08.2025  20:40

У Дії зʼявилася нова військова облігація

 19.08.2025  19:50

Кабмін планує запустити сервіс е-ТЦК

 19.08.2025  19:00

Скільки заробили українські банки у 2025 — звіт НБУ

 19.08.2025  18:10

Netpeak Group змінила назву

 19.08.2025  16:30

Біткоїн не опуститься нижче $100 000 у цьому циклі — аналітик

 19.08.2025  15:40

У системі єДозвіл запрацювала перша в Україні державна послуга з підтримкою ШІ

 19.08.2025  14:50

13 українських стартапів отримали фінансування від УФС на $475 000

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.