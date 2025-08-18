close-btn
Скільки податків сплатили резиденти Дія.City в 2025 — Гетманцев

18.08.2025 14:50
Микола Деркач

За перше півріччя 2025 року 2,2 тис. резидентів Дія.City сплатили до державного бюджету України податків на суму 16,3 млрд грн (без ЄСВ)

Фото: city.diia.gov.ua, motionarray.com

Про це розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Станом на 1 серпня 2025 року у реєстрі Дія.City — лише 2 210 компаній. Зізнаюсь, це значно менше ніж ми розраховували. При тому, що рішеннями КМ до резидентів дозволили включати не тільки ІТ-компанії, індустрія вочевидь не відмовилася від ухилення від оподаткування з використання схем з ФОПами», — пише політик.

За його словами, з резидентів Дія Сіті – 870 юридичних осіб обрали податок на виведений капітал (ПнВК). Частка таких платників становить 39,4% і продовжує зменшуватися порівняно з попередніми періодами, зокрема за 8 місяців 2025 року частка зменшилася на 8 в.п.

Загалом у січні–липні 2025 року діючі на 1 серпня 2025 року резиденти Дія.City сплатили до бюджету 16,3 млрд грн (без ЄСВ), з них 8,1 млрд грн — платники ПнВК. Це на 7,5 млрд грн більше, ніж у 2024 році (у т.ч. +4,0 млрд грн по платниках ПнВК).

Читайте також: Резидент Дія.Сіty залучив €420 000 інвестицій

Структура надходжень:

  • податок на прибуток – 2,3 млрд грн, у т.ч. по платниках ПнВК – 0,6 млрд грн (+0,5 млрд грн до 2024 року, з них +0,1 млрд по платниках ПнВК);
  • ПДВ – 5,6 млрд грн, у т.ч. по платниках ПнВК – 3,0 млрд грн (приріст до 2024 року +2,0 млрд грн, з них +1,2 млрд по платниках ПнВК);
  • ПДФО та військовий збір – 8,4 млрд грн, у т.ч. по платниках ПнВК – 4,5 млрд грн (+5,0 млрд грн до 2024 року відносно минулого року, з них +2,7 млрд по платниках ПнВК).
Фото: t.me/getmantsevdanil

Сума відшкодування ПДВ для резидентів Дія.City також зросла і станом на початок серпня становила 0,8 млрд грн, з яких 0,5 млрд грн отримали платники ПнВК (+0,6 млрд грн до 2024 р., з них +0,5 млрд по платниках ПнВК).

«Таким чином, висновків декілька: резиденти Дія.City забезпечили зростання податкових надходжень у 2025 році, основний приріст відбувся за рахунок ПДФО та військового збору, а також ПДВ; на жаль, попри унікальні умови, режим не увібрав у себе навіть половину галузі, яка продовжує використовувати схеми з подрібнення на ФОПів», — резюмував Данило Гетманцев.

