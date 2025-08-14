close-btn
Скільки великі платники податків внесли до бюджету України у 2025 році

14.08.2025 14:20
Ольга Деркач

За сім місяців 2025 року великі платники, включені до Реєстру на цей рік, сплатили до зведеного бюджету 584,9 млрд грн. Це 49% усіх надходжень за цей період

Фото: unsplash.com, freepik.com

Порівняно з аналогічним періодом минулого року приріст надходжень становить 12,3 %, або 64 млрд гривень. Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби (ДПС) Леся Карнаух у своєму Facebook.

Найбільше зростання забезпечено за рахунок:

  • податку та збору на доходи фізичних осіб (+26,4 млрд грн, +38,7 %);
  • ПДВ (+18,5 млрд грн, +13,9 %);
  • акцизного податку (+14,2 млрд грн, +26,3 %).

Водночас постійні російські атаки продовжують негативно впливати на економіку. Підприємства руйнуються, втрачають ланцюги постачання, змінюють виробничі процеси, деякі вимушені змінити місце розташування або припинити діяльність. Це відображається на декларуванні та сплаті податків.

Цікаве по темі: Названо, скільки податків заплатив Фокстрот за пів року

У ряді галузей великі платники зменшили податкові платежі:

  • Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність — 54 % платників скоротили сплату на 11,2 млрд грн (‑39,5 %), зокрема частини чистого прибутку на 5,5 млрд грн (‑60 %) та ПДВ на 4,9 млрд грн (‑46,7 %).
  • Добувна промисловість і розроблення кар’єрів – 52 % платників зменшили сплату на 14,8 млрд грн (‑38,1 %), зокрема рентної плати — на 7,6 млрд грн (‑44,6 %), ПДВ — на 4,1 млрд грн (‑34,2 %) та податку на прибуток — на 3,4 млрд грн (‑42,8 %).
  • Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — 48 % платників скоротили сплату на 5,4 млрд грн (‑26,9 %), зокрема податку на прибуток на 2,3 млрд грн (‑42,8 %) та частини чистого прибутку на 2 млрд грн (‑47,5 %).
  • Переробна промисловість — 38 % платників зменшили сплату на 6,8 млрд грн (‑19,8 %), у т. ч. податку на прибуток на 3 млрд грн (‑56,1 %) та акцизного податку на 2,6 млрд грн (‑17,3 %).
  • Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 36 % платників скоротили сплату на 10,1 млрд грн (‑30,8 %), зокрема ПДВ на 3,7 млрд грн (‑45,2 %) та податку на прибуток на 3,3 млрд грн (‑51,7 %).

