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Скільки податків сплатили українці у 2025

05.08.2025 16:30
Микола Деркач

За оперативними даними Державної казначейської служби, за липень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 163,5 млрд грн

Скільки податків сплатили українці у 2025

Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження у липні забезпечено за рахунок:

  • 49,1 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
  • 32,4 млрд грн –  податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
  • 27,0 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 42,3 млрд грн, відшкодовано – 15,3 млрд грн);
  • 26,8 млрд грн – акцизного податку;
  • 4,9 млрд грн – дивідендів від підприємств з державною часткою власності;
  • 4,9 млрд грн – ввізного та вивізного мита;
  • 4,8 млрд грн – податку на прибуток підприємств;
  • 3,3 млрд грн – рентної плати за користування надрами.

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 112,6% (+10,0 млрд грн), Державною митною службою – 100,3% (+0,2 млрд грн).

В цілому, за підсумками липня 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 226,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Скільки податків сплатили українці у 2025

Фото: mof.gov.ua

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Дані за січень-липень 2025 року:

За оперативними даними Державної казначейської служби, за січень-липень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1,47 трлн гривень.

Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено за рахунок:

  • 294,4 млрд грн – ПДВ з ввезених на митну територію України товарів;
  • 200,1 млрд грн – ПДФО та військового збору;
  • 183,1 млрд грн – ПДВ з вироблених в Україні товарів (зібрано 284,6 млрд, відшкодовано – 101,5 млрд грн);
  • 160,5 млрд грн – податку на прибуток підприємств;
  • 159,6 млрд грн – акцизного податку;
  • 60,8 млрд грн – дивідендів та частини чистого прибутку;
  • 30,1 млрд грн – ввізного та вивізного мита;
  • 22,0 млрд грн – рентної плати за користування надрами.

Поряд з прибутком НБУ (84,2 млрд грн, перерахованим у квітні–травні), важливим джерелом доходів залишаються надходження у вигляді міжнародної допомоги (грантів) – 210,9 млрд грн.

В цілому, за підсумками січня-липня 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2,09 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету за цей період становили 2,78 трлн грн, у тому числі загального фонду – 2,17 трлн грн.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-липні 2025 року склали 369,4 млрд грн, з яких 54,8 млрд грн надійшло у липні.

Скільки податків сплатили українці у 2025

Фото: mof.gov.ua

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За оперативними даними фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-липень 2025 року становили 998,0 млрд грн, або 93,8 % від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету спрямовано 302,9 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 61,8 млрд грн ($853,8 млн та €557,7 млн).

При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 140,3 млрд грн (загалом упродовж воєнного стану – майже 1 770 млрд грн).

Із зовнішніх джерел надійшло 695,0 млрд грн (або близько $16,7 млрд), у тому числі за рахунок залучення кредитів в рамках механізму ULCM – 507,7 млрд грн (або близько $12,1 млрд), зокрема:

  • 365,0 млрд грн (€8,0 млрд) надходження коштів позики ЄС в рамках Виняткової макрофінансової допомоги (в рамках механізму ULCM);
  • 142,7 млрд грн (2,5 млрд СПЗ) надходження коштів позики від Уряду Канади (в рамках механізму ULCM);
  • 138,3 млрд грн (€3,1 млрд) надходження коштів позики ЄС в рамках пільгової довгострокової позики Ukraine Facility;
  • 37,97 млрд грн (674,0 млн СПЗ) надходження коштів МВФ;
  • 7,95 млрд грн ($190,8 млн) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту «Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні» (DRIVE);
  • 2,1 млрд грн ($50,0 млн) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE);
  • 0,96 млрд грн ($23,0 млн) надходження коштів позики МБРР в рамках проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»;
  • 0,008 млрд грн ($0,21 млн) надходження коштів позики МАР (МБРР) в рамках проекту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE).

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-липень 2025 року склали 370,5 млрд грн (96,7% плану), платежі з обслуговування – 198,5 млрд грн (72,6 % плану).

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