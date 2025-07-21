close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки компаній відкрили українці у Польщі — Опендатабот

21.07.2025 19:00
Ольга Деркач

Близько 30 тисяч компаній, відкритих українцями, зареєстровано у Польщі станом на початок липня 2025 року за даними польського реєстру юридичних осіб Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

Скільки компаній відкрили українці у Польщі — Опендатабот

Скільки компаній відкрили українці у Польщі — Опендатабот Фото: freepik.com

29 044 компанії, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни України, зареєстровано наразі в Польщі. Майже половину з них було відкрито українцями вже від початку повномасштабної війни — 13 014 бізнесів. Загалом 208 251 компанію було відкрито за останні 3,5 роки у Польщі. 6% нових бізнесів за цей час припадає на українців.

Скільки компаній відкрили українці у Польщі — Опендатабот

Скільки компаній відкрили українці у Польщі — Опендатабот Інфографіка: Опендатабот

Найбільше компаній було зареєстровано українцями у 2022 році — 4780 бізнесів. Це на третину більше, ніж у 2021 році.

Найчастіше українці реєструють аналог українського ТОВ — spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — 27 656 або 95% усіх українських бізнесів у Польщі.

Також помітно зросла і кількість благодійних організацій, що заснували українці в Польщі: з 2022 року українці створили 486 фундацій. Це у 4 рази більше, ніж до початку повномасштабної.

Найбільше українських компаній сконцентровано у трьох воєводствах: Mazowieckie (зокрема, Варшава) — 11 568 компаній, Małopolskie (Краків та регіон) — 3 200 бізнесів та Dolnośląskie (Вроцлав та околиці) — 3 019.

Цікаве по темі: Уряд готує річний мораторій на перевірки бізнесу — Свириденко

Більшість українських компаній, зареєстрованих українцями після початку повномасштабної у Польщі — це малий бізнес. Майже 10 тисяч компаній мають статутний капітал менш ніж 10 тис. злотих. Лише у 133 бізнесів капітал понад 500 тис. злотих.

Скільки компаній відкрили українці у Польщі — Опендатабот

Скільки компаній відкрили українці у Польщі — Опендатабот Інфографіка: Опендатабот

Загалом понад 7,34 млрд злотих складає капітал усіх українських компаній у польському реєстрі. З них 533 млн злотих припадає на бізнеси, відкриті після початку повномасштабної. Варто зазначити, що хоч 45% компаній було створено після початку війни, їхній загальний капітал у 12 разів менший, ніж у «довоєнного» українського бізнесу у Польщі.

У 2024 році українці сплатили майже 1,65 млрд злотих ($414 млн) до держбюджету Польщі податків на доходи фізичних осіб та на прибуток юросіб за даними аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal із посиланням на Міністерство фінансів Польщі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Уряд може вдосконалити правовий режим для Клубу білого бізнесу — Гетманцев

На Дія.Бізнес зʼявиться Онлайн кабінет підприємця

У Дії зʼявився новий сервіс для бізнесу

Джерело: Опендатабот.

Рубрики: СвітНовиниБізнес
google news
Новини по темі
Для ФОП повернуть щоквартальну звітність — нардепка 21.07.2025

Для ФОП повернуть щоквартальну звітність — нардепка
Уряд готує річний мораторій на перевірки бізнесу — Свириденко 21.07.2025

Уряд готує річний мораторій на перевірки бізнесу — Свириденко
АМКУ дозволив засновнику ОККО придбати агрокомпанію 21.07.2025

АМКУ дозволив засновнику ОККО придбати агрокомпанію
Українські стартапи можуть залучити до €500 тис. від EIC 18.07.2025

Українські стартапи можуть залучити до €500 тис. від EIC
Скільки ФОПів в Україні закрилося за перше півріччя 2025 — Опендатабот 17.07.2025

Скільки ФОПів в Україні закрилося за перше півріччя 2025 — Опендатабот
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2025 — аналітика 17.07.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2025 — аналітика
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2025 — аналітика
ТОП статей 17.07.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2025 — аналітика

 Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
ТОП статей 16.07.2025

Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
Останні новини
21.07.2025  20:40

Скільки сплатили українці через РРО/ПРРО у 2025 — ДПСУ

 21.07.2025  19:50

Для ФОП повернуть щоквартальну звітність — нардепка

 21.07.2025  19:05

Який сервіс повернення спреду безпечний

 21.07.2025  19:00

Скільки компаній відкрили українці у Польщі — Опендатабот

 21.07.2025  18:10

ПриватБанк та Аврора запускають біометричну оплату через FacePay

 21.07.2025  17:20

Хакери атакували Microsoft: під загрозою уряди та компанії по всьому світу

 21.07.2025  16:30

Як змінилася кількість біткоїн-мільйонерів за президентства Трампа

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber