Уряд може вдосконалити правовий режим для Клубу білого бізнесу — Гетманцев

На запит бізнесу — подано на реєстрацію новий законопроєкт щодо вдосконалення правового режиму Території високого рівня податкової довіри (Клубу білого бізнесу)

Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, ідея Території високого рівня податкової довіри вже успішно працює — це про взаємну довіру, прозорість і партнерство держави та бізнесу. Але конструктивні пропозиції щодо змін — ознака розвитку та зацікавленості.

«Саме тому ми врахували пропозиції підприємців і запропонували гнучкіші умови доступу до цього режиму», — пояснює Гетманцев.

Що змінюється:

Пом’якшення вимоги щодо «відсутності фактів порушення податкових обов’язків щодо подання звітності» — дозволяється наявність штрафів у межах однієї мінімальної зарплати (8 тис. грн), за умови їх сплати. Урегулювання розрахунку зарплатного критерію для платників, які мають унікальний КВЕД у межах регіону або країни. Доопрацювання показника рівня сплати ПДВ — з метою розширення кола платників, для яких об’єктивно не має застосовуватись цей критерій.

Читайте також: Хто з фінансових компаній утратив право працювати в Україні: найгучніші кейси останніх років

Урегулювання процедури перевірок — якщо перевірка вже розпочата, діють чіткі правила. Поширення загальної преференції щодо непроведення документальних планових перевірок платників податків, включених до Переліку, також на платників податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції. Прозорість структури власності — обов’язкова наявність даних про кінцевого бенефіціара та відсутність відмітки про можливу недостовірність такої інформації в ЄДР. Уточнення порядку розрахунку податку на прибуток — для більш об’єктивної оцінки.

«Ми продовжуємо будувати довіру між державою та бізнесом — на основі прозорих, гнучких та зрозумілих правил. Далі — робота в комітеті, консультації з бізнесом і рух до ухвалення», — резюмував політик.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як уряд змінює правила фінансового контролю: що важливо знати українцям

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика

Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів