У Дії з’явилися нові цифрові послуги для ветеранів

У застосунку Дія готують розширення сервісів для ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни та родин загиблих військових. Частина функцій уже перебуває на етапі бета-тестування

Про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль в інтерв’ю РБК-Україна.

Оформлення статусів та виплат онлайн

Коваль пояснила, що ключовою зміною стане можливість подавати заяви на отримання основних статусів і соціальних послуг без додаткового збору документів. Якщо у військового є висновок МСЕК, достатньо подати заяву через Дію та завантажити підтвердження — цього буде достатньо для присвоєння статусу.

Через застосунок можна буде оформити

статус особи з інвалідністю внаслідок війни;

статус члена родини загиблого військовослужбовця;

одноразову військову допомогу та інші соціальні послуги.

Читайте також: Скільки ПДФО приносить грошей до держбюджету України

Формат роботи сервісів буде комплексним, подібним до єМалятко чи єПідприємця, де всі можливості зібрані в одному розділі.

Розширення сервісів для ветеранів

У Міністерстві цифрової трансформації зазначають, що перелік доступних послуг поступово зростатиме. Спільно з Міністерством у справах ветеранів команда працює над створенням цифрових інструментів, які супроводжуватимуть військових під час переходу до цивільного життя.

Окремий блок сервісів стосуватиметься внутрішньо переміщених осіб. Одним з найактуальніших питань залишається житло — насамперед для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни. За словами Коваль, держава готує запуск житлових сертифікатів вартістю до $2 млн. У першу чергу їх отримають ті, чиї домівки були знищені на окупованих територіях.

Нагадаємо, що у Дії з’явилася ще одна категорія з міжнародного Реєстру збитків.

Якщо ви втратили будинок чи квартиру, які були вашим домом, через агресію рф з 24 лютого 2022 року — подавайте заяву за категорією А3.3 «Втрата житла або місця проживання» за посиланням. Навіть якщо ви не є власником житла, але мешкали там, — ця категорія для вас.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки ЄСВ сплатили українці у 2025

Які обмеження мають ФОПи на спрощеній системі — Податкова

НБУ відніс РВС Банк до категорії неплатоспроможних