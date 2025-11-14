close-btn
Скільки ПДФО приносить грошей до держбюджету України

14.11.2025 10:10
Микола Деркач

Податок на доходи фізичних осіб – одне із головних джерел фінансування держави та громад. ПДФО забезпечує 33% надходжень зведеного бюджету. За 10 місяців поточного року платники перерахували 507,8 млрд грн цього податку

Фото: freepik.com

Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух, передає пресслужба ДПСУ.

За її словами, це на 18,4% більше, ніж торік.

Найбільші надходження забезпечили платники:

  • Києва (118,9 млрд грн);
  • Дніпропетровщини (50 млрд грн);
  • Львівщини (34,1 млрд грн);
  • Київщини (30,4 млрд грн).

«Із загальної суми до місцевих бюджетів надійшло 240,8 млрд грн ПДФО. Це майже 60 % усіх їх надходжень. ПДФО – це гроші кожного у нашу перемогу, розвиток країни, реалізацію важливих соціальних проєктів. Ваші сплачені податки працюють на країну та забезпечують стабільність держави», – додала Леся Карнаух.

Читайте також: Скільки ЄСВ сплатили українці у 2025

У Податковій нагадали, що у 2025 році ставка ПДФО становить 18 %, і сплачується вона з доходів, отриманих громадянами у вигляді заробітної плати, винагород за цивільно-правовими договорами, орендної плати, інвестиційного прибутку та інших доходів, визначених Податковим кодексом України.

Роботодавці зобовʼязані виступати податковими агентами  утримувати та перераховувати ПДФО із заробітної плати працівників до бюджету.

Фізичні особи, які отримують доходи не від податкових агентів (наприклад, від надання послуг або оренди майна), повинні самостійно подати декларацію про майновий стан і доходи та сплатити податок.

Раніше ми також писали, що понад 44 млрд грн єдиного податку сплатили ФОПи за 9 місяців 2025 року за даними Міністерства фінансів України. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період торік та у 1,8 раза більше, ніж до початку повномасштабної. Наразі ФОПи сплатили 76% від запланованої суми єдиного податку на рік.

