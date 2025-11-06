close-btn
Скільки єдиного податку сплатили ФОПи у 2025

06.11.2025 20:00
Ольга Деркач

Понад 44 млрд грн єдиного податку сплатили ФОПи за 9 місяців 2025 року за даними Міністерства фінансів України. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період торік та у 1,8 раза більше, ніж до початку повномасштабної. Наразі ФОПи сплатили 76% від запланованої суми єдиного податку на рік

Фото: freepik.com, bank.gov.ua

Про це йдеться у матеріалі Опендатабот.

44,18 млрд грн єдиного податку сплатили ФОПи до місцевих бюджетів за 9 місяців цьогоріч. Це на 10% більше, ніж за той самий період торік та у 1,8 раза більше, ніж у 2021 році.

Фото: opendatabot.ua

Попри зростання сплат, кількість ФОПів практично не змінилася — лише +0,75% у порівнянні з 2024 роком. Водночас якщо порівнювати з 2021-м, їхня чисельність зросла на 10%.

Наразі вже виконано 76% річного плану зі сплати єдиного податку ФОПами. Найбільші надходження зафіксовано у першому кварталі — 15,77 млрд грн. У другому кварталі ФОПи сплатили 13,69 млрд грн, а у третьому — 14,71 млрд грн.

Читайте також: Скільки ЄСВ сплатили українці у 2025

Київ традиційно залишається головним платником: столичні підприємці перерахували 9,75 млрд грн (22% усіх сплат). На другому місці — Львівщина із 3,99 млрд грн (9%), а замикає трійку Дніпропетровщина — 3,87 млрд грн (8,8%).

Фото: opendatabot.ua

Найбільший річний приріст сплати єдиного податку зафіксовано у Чернівецькій області — +15%, а також у Рівненській, Кіровоградській і Полтавській — по +13%.

Оскільки єдиний податок надходить до місцевих бюджетів, його роль у фінансуванні громад є значною. Найбільша частка єдиного податку у структурі доходів місцевих бюджетів спостерігається у Києві (12%), Львівській (9,7%) та Київській (9,4%) областях.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
Скільки єдиного податку сплатили ФОПи у 2025

