Скільки ЄСВ сплатили українці у 2025

05.11.2025 20:30
Ольга Деркач

Протягом січня – жовтня 2025 року платники перерахували 537,3 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Порівняно з аналогічним періодом минулого року це +21,9 %, або на 96,6 млрд грн більше

Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що своєчасна сплата єдиного внеску – важливий внесок кожного роботодавця у стабільність соціальної системи країни та гарантія захисту для найманих працівників.

Роботодавці щомісяця сплачують 22% єдиного внеску за найманих працівників. Усі суми автоматично розподіляються між державними фондами соціального страхування через Державну казначейську службу України.

Саме завдяки цим коштам держава має можливість виплачувати пенсії, надавати соціальну допомогу, підтримувати програми соціального страхування на випадок безробіття, хвороби чи нещасного випадку.

Нагадуємо: з 1 січня 2025 року фізичні особи – підприємці на спрощеній та загальній системах оподаткування, а також самозайняті особи сплачують єдиний внесок за себе відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік».

Читайте також: НБУ відніс РВС Банк до категорії неплатоспроможних

Звільнені від сплати єдиного внеску ФОП:

  • зареєстровані на тимчасово окупованих територіях (відповідно до п. 93 розділу VIII Закону № 2464);
  • наймані працівники, за яких єдиний внесок сплачує роботодавець;
  • пенсіонери;
  • особи з інвалідністю, які отримують пенсію або соціальну допомогу;
  • мобілізовані (на весь період служби з урахуванням законодавчих норм);
  • на загальній системі без доходу.

