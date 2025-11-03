У ФГВФО розповіли, як українці повертають кредити після реструктуризації

У січні-вересні 2025 року позичальники банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за програмами реструктуризації кредитів погасили 303,7 млн грн. З цих коштів більше 296 млн грн надійшло від погашення заборгованості юридичними особами

Про це під час презентації розповів керівник відділу стратегії задоволення вимог кредиторів Фонду Богдан Дубенський, відкриваючи PRO Collection Conference – 2025, передає пресслужба ФГВФО.

«Протягом 2024-2025 років спостерігається стабільна динаміка щомісячних надходжень за програмами реструктуризації кредитів суб’єктів господарювання. На сьогодні понад 98% суб’єктів господарювання-позичальників банків, які звернулись до банку-кредитора, що ліквідується Фондом, щодо реструктуризації кредиту, отримали позитивне рішення. З них приблизно 93% виконують умови погашення боргу», – зазначив Богдан Дубенський.

Загалом, як повідомив спікер, за час дії програми з 2022 року сума надходжень від погашення кредитів за програмами реструктуризації до банків, що ліквідуються Фондом, склала більше 1362 млн грн.

Серед переваг реструктуризації боргу для позичальників:

збереження позитивної кредитної історії;

комфортний і прогнозований графік погашення;

можливість уникнути продажу кредиту іншому кредитору.

Читайте також: У ФГВФО назвали суму збитків українських банків від війни

Також Богдан Дубенський нагадав, що це і можливість уникнути судових справ щодо стягнення заборгованості. Зокрема, на початок жовтня 2025 року чинними є 1079 судових рішень про стягнення заборгованості з боржників банків, які не погасили у повному обсязі суму боргу.

Щодо продажів кредитів, то за час повномасштабного вторгнення Фонд реалізував таких активів на 4,8 млрд грн, що складає більше половини від усієї суми надходжень від управління активами.

Щоб вирішити питання продажу проблемних активів банків, у 2016 році Фонд ініціював створення держмайданчика «Prozorro. Продажі». Відтак ситуацію з проблемними кредитами розв’язали шляхом розширення кола покупців. Відтоді права вимоги можуть купувати не лише фінансові установи, як було раніше, а всі охочі, що створило конкурентний ринок і підвищило вартість активів. З 2017 року Фонд працює винятково через “Prozorro. Продажі”, демонструючи максимальну відкритість даних і процедур.

На сьогодні Фонд гарантування вкладів є найбільшим продавцем банківських активів з найбільшим досвідом. Адже відповідає за управління та продаж активів усіх збанкрутілих банків, яких з 2012 року налічується більше сотні.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП для банків

НБУ змінив порядок виконання міжбанківських платежів

ДПС і НБУ змінюють взаємодію з банками щодо валютного нагляду