Цього літа ми з подругою вирішили, нарешті, вирватися з повсякденної рутини й поїхати на кілька днів у Львів. Я давно мріяла побувати в цьому місті – побродити вузькими вуличками, насолодитися запахом кави з кожного кутка, пороздивлятися старовинну архітектуру і впіймати відчуття, що війна, проблеми і тривоги хоча б тимчасово лишилися в іншій реальності

Несподівана поломка, що змінила плани

Усе в нас було чітко сплановано: квитки, житло, маршрути, бюджет. Але вже в перший день подорожі мене спіткала халепа: перестав заряджатися телефон. Спочатку подумала, що нічого серйозного – може, справа в зарядці. Але в сервісному центрі підтвердили найгірше – згорів акумулятор. І ось я у чужому місті, без зв’язку, без банкінгу, без доступу до квитків і карт. Залишалося зовсім трохи грошей – все було прораховано наперед.

Я не панікерка і не з тих, хто легко здається. Але коли ти залишаєшся без зв’язку в чужому місті, то навіть найлогічніші думки починають плутатись. Потрібно було щось терміново вирішувати: або сидіти на бобах до кінця поїздки, або купувати телефон. Але де взяти гроші?

Ось як я вчинила. Це врятувало поїздку

Тоді я згадала про онлайн кредити Moneyveo. Раніше вже користувалася цим сервісом кілька разів: коли затримували зарплату, коли треба було терміново полагодити пральну машинку. Він мене ще жодного разу не підвів. А якось було, моя колега Олена взяла в ньому кредит, коли її мама потрапила до лікарні, і треба було оплатити термінову операцію. Питання з грошима вирішилось буквально за кілька хвилин – і це стало справжнім порятунком.

Я вже була готова взяти в Moneyveo кредит на покупку телефону, але була одна проблемка: для його оформлення обов’язково потрібно мати робочий смартфон із номером, зареєстрованим у сервісі. У мене, звісно, в цій ситуації його не було. Тоді моя подруга – Дуже їй вдячна! – зголосилася виручити. Для неї це був перший досвід співпраці з Moneyveo: буквально за 10 чи 15 хвилин вона зареєструвалася в сервісі, надіслала заявку та отримала 10 000 грн на картку.

Це справді вражає: не було жодних дзвінків, паперів, пояснень. Просто ти – і сервіс, який справді працює на мегашвидкостях. А ще круто, що перший кредит у Moneyveo видається під 0,01% на день і без комісії за оформлення. Реально, копійки.

Так я придбала новий телефон – не останню модель, але надійний. І була дуже щаслива. Ми продовжили свою маленьку мандрівку. Того дня у Львові дощило, але аромат щойно спеченого штруделя привів нас до маленького затишного кафе – і я, нарешті, перевела подих.

Гроші подрузі повернула за кілька днів – щойно отримала зарплатню. Вона сплатила кредит прямо на сайті, що теж дуже зручно, бо економить час. Переплата була мінімальною.

Moneyveo повернув мені контроль над ситуацією

Зізнаюсь, я не люблю брати кредити. Це завжди відповідальність. Та іноді бувають моменти, коли або зараз, або ніяк. І я рада на цей випадок мати під рукою такий сервіс, як Moneyveo. Він допомагає швидко і тоді, коли потрібно. Разом із коштами на покупку телефону я отримала не просто гроші – мені повернули спокій і контроль над ситуацією.

Після тієї поїздки я почала більше цінувати прості речі, зокрема:

можливість залишатися на зв’язку;

чути рідних;

зберігати фото;

планувати день.

А ще у світі, де все змінюється щохвилини, добре мати цілодобову фінансову підтримку.

Сервіс, який приємно здивував

Вже після поїздки мені стало цікаво дізнатися більше про Moneyveo. Раніше десь в інтернеті я натрапляла на рекламу про те, що в цьому сервісі бувають дуже класні знижки. Вирішила перевірити – і переконалася. Справді, на сайті та в соцмережах Moneyveo часто з’являються акції на кредити зі знижками на процентну ставку – і то не 5% чи 10%, а до 95%! Це приємно здивувало. І мені сподобалася програма лояльності «Кешбек від Moneyveo»: можна накопичувати кешбек від сплати кредитів і потім використовувати його для зменшення вартості наступних позик.

Я про всяк випадок перевірила всі умови користування послугами цього сервісу. І виявилося, що навіть у простроченні не буде страшних «кінських процентів». От хтось раз в інтернеті написав про них, не перевіривши, а інші підхопили як сарафанне радіо. Навіть для простроченого кредиту ставка в Moneyveo – максимум 1% на день. До того ж є можливість вийти з прострочення: сплатив нараховані проценти – і все, повертаєшся у Дисконтний період. Moneyveo і тут проявила людяність. Реально є відчуття, що в цій компанії тебе цінують.

Тепер я ще впевненіше рекомендую Moneyveo знайомим. Бо коли тебе один раз виручили – це допомога. А коли про тебе дбають постійно – це вже партнерство. І добре, що такі сервіси існують. У час, коли все нестабільне – стабільність хоч у чомусь дуже важлива.

* Усі персональні дані учасників історії було змінено з метою збереження таємниці фінансової послуги.

