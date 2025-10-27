ДПС і НБУ змінюють взаємодію з банками щодо валютного нагляду

Державна податкова служба (ДПС) спільно з Національним банком України (НБУ) запровадили новий підхід до взаємодії з банками у сфері валютного нагляду

Про це ДПС повідомила у своєму Telegram.

Йдеться про вдосконалення процесу обміну інформацією під час контролю за дотриманням суб’єктами господарювання граничних строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями.

Як зазначають у ДПС, оновлений формат запитів до банківських установ розроблений із урахуванням вимог законодавства про банківську таємницю. Це дозволяє забезпечити належний рівень правової визначеності, уникнути надлишкових запитів і підвищити ефективність взаємодії між контролюючими органами та фінансовими установами.

Особливий акцент зроблено на повноті, точності й своєчасності відповідей банків. Такий підхід покликаний спростити аналіз операцій, скоротити строки перевірки порушень і мінімізувати ризики зловживань у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

У податковій підкреслюють, що удосконалення обміну даними сприятиме підвищенню прозорості фінансових операцій та аналітичної роботи служби. Це також має посилити довіру до банківського сектору та створити більш прогнозоване регуляторне середовище для бізнесу.

Співпраця Нацбанку з податковими органами дозволить зміцнити систему валютного контролю, покращити моніторинг зовнішньоекономічних розрахунків і запобігти незаконному виведенню валютних коштів з України.

Спільна ініціатива ДПС і НБУ є частиною ширшої стратегії держави, спрямованої на підвищення прозорості фінансового ринку та удосконалення механізмів валютного нагляду в умовах воєнного часу.

Нагадаємо, що Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Зазначається, що це рішення враховує, що, попри зниження інфляції протягом останніх місяців, інфляційні очікування залишаються високими, а проінфляційні ризики пов’язані, зокрема, зі зростанням енергодефіциту та бюджетних потреб, посилилися.

