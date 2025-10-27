close-btn
PaySpaceMagazine

ДПС і НБУ змінюють взаємодію з банками щодо валютного нагляду

27.10.2025 15:10
Ольга Деркач

Державна податкова служба (ДПС) спільно з Національним банком України (НБУ) запровадили новий підхід до взаємодії з банками у сфері валютного нагляду

ДПС і НБУ змінюють взаємодію з банками щодо валютного нагляду

Фото: freepik.com

Про це ДПС повідомила у своєму Telegram.

Йдеться про вдосконалення процесу обміну інформацією під час контролю за дотриманням суб’єктами господарювання граничних строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями.

Як зазначають у ДПС, оновлений формат запитів до банківських установ розроблений із урахуванням вимог законодавства про банківську таємницю. Це дозволяє забезпечити належний рівень правової визначеності, уникнути надлишкових запитів і підвищити ефективність взаємодії між контролюючими органами та фінансовими установами.

Особливий акцент зроблено на повноті, точності й своєчасності відповідей банків. Такий підхід покликаний спростити аналіз операцій, скоротити строки перевірки порушень і мінімізувати ризики зловживань у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Цікаве по темі: Військовий збір для єдинників: які доходи оподатковуються

У податковій підкреслюють, що удосконалення обміну даними сприятиме підвищенню прозорості фінансових операцій та аналітичної роботи служби. Це також має посилити довіру до банківського сектору та створити більш прогнозоване регуляторне середовище для бізнесу.

Співпраця Нацбанку з податковими органами дозволить зміцнити систему валютного контролю, покращити моніторинг зовнішньоекономічних розрахунків і запобігти незаконному виведенню валютних коштів з України.

Спільна ініціатива ДПС і НБУ є частиною ширшої стратегії держави, спрямованої на підвищення прозорості фінансового ринку та удосконалення механізмів валютного нагляду в умовах воєнного часу.

Нагадаємо, що Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Зазначається, що це рішення враховує, що, попри зниження інфляції протягом останніх місяців, інфляційні очікування залишаються високими, а проінфляційні ризики пов’язані, зокрема, зі зростанням енергодефіциту та бюджетних потреб, посилилися.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки «податку на Google» сплатили міжнародні компанії в Україні

Обсяг залучених банками коштів клієнтів зростає — НБУ

Українським банкам може знадобитися докапіталізація — НБУ

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодатковаНБУ
google news
Новини по темі
Бізнес закликає Раду не підвищувати податок для банків — EBA 27.10.2025

Бізнес закликає Раду не підвищувати податок для банків — EBA
Доходи бізнесу зростають, але обсяг податків падає — Гетманцев 27.10.2025

Доходи бізнесу зростають, але обсяг податків падає — Гетманцев
Чи повинні мобілізовані ФОП сплачувати податки: на що звернути увагу 21.10.2025

Чи повинні мобілізовані ФОП сплачувати податки: на що звернути увагу
Українським банкам може знадобитися докапіталізація — НБУ 21.10.2025

Українським банкам може знадобитися докапіталізація — НБУ
Військовий збір для єдинників: які доходи оподатковуються 21.10.2025

Військовий збір для єдинників: які доходи оподатковуються
Скільки податків сплатили резиденти Дія.City з моменту запуску простору 19.10.2025

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City з моменту запуску простору
Вибір редакції
Всі
Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати
ТОП статей 24.10.2025

Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.10.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  18:30

НБУ анулював ліцензію небанківській фінансовій компанії

 Сьогодні  17:10

Крипторинок зріс на $130 млрд за добу: деталі

 Сьогодні  16:30

Кійосакі спрогнозував майбутнє Ethereum, порівнявши монету з Біткоїном

 Сьогодні  15:50

Бізнес закликає Раду не підвищувати податок для банків — EBA

 Сьогодні  15:10

ДПС і НБУ змінюють взаємодію з банками щодо валютного нагляду

 Сьогодні  13:50

Скільки боргів накопичилося в українців — Опендатабот

 Сьогодні  13:10

Доходи бізнесу зростають, але обсяг податків падає — Гетманцев

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.