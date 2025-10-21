close-btn
Військовий збір для єдинників: які доходи оподатковуються

21.10.2025 14:00
Микола Деркач

Згідно з Податковим кодексом України платники єдиного податку третьої групи є платниками військового збору. Об’єкт оподаткування військовим збором – це доходи, визначені статтею 292 ПКУ

Фото: tax.gov.ua

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Що вважається доходом:

  • для ФОП – доходи, отримані протягом звітного року в грошовій (готівковій/безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі, крім пасивних доходів (проценти, дивіденди, страхові виплати, гранти), а також доходів від продажу власного рухомого або нерухомого майна.
  • для юридичних осіб – будь-який дохід, отриманий впродовж звітного періоду, включаючи філії та представництва.
  • для е-резидентів – сума коштів, що надійшла на рахунок такого платника у банку.

Також включаються до доходу:

  • вартість безоплатно отриманих товарів/послуг (наданих за письмовими договорами, у тому числі дарування, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також переданих платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використаних таким платником єдиного податку).
  • списана кредиторська заборгованість після спливу строку позовної давності (для платників ПДВ).
  • для юридичних осіб попередня оплата за товари/послуги, що була отримана до переходу на спрощену систему.
  • сума отриманої винагороди повіреного (агента) за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами.

Доходом не вважаються:

  • суми ПДВ;
  • отримані суми за внутрішніми розрахунками між підрозділами такого платника;
  • поворотна фіндопомога, отримана та повернена протягом 12 місяців, та кредити;
  • кошти цільового призначення з бюджетів, Пенсійного фонду або фондів соцстраху;
  • повернуті аванси/передоплати, якщо таке повернення відбувається через повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;
  • оплата товарів/послуг, реалізованих під час перебування на загальній системі;
  • кошти та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу;
  • надміру сплачені податки і повернення ЄСВ;
  • дивіденди, оподатковані згідно з ПКУ;

Також до цього списку відносяться безоплатно надані (передані) особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, лікарські засоби, медичні вироби та допоміжні засоби до них, на користь суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, за умови, що:

  • такі товари на день укладення договору про їх закупівлю були включені до Переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, та/або до Переліку лікарських засобів, що закуповуються за договорами керованого доступу, затверджених Кабінетом Міністрів України;
  • такі товари були придбані особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я або за кошти грантів (субгрантів) для виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні відповідно до закону.

Також раніше ми писали, що за січень – вересень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 129,5 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів.

