Податкова нагадала про дедлайни сплати податків за 2025 рік

22 грудня завершується строк сплати та подання низки ключових податкових зобов’язань за листопад. Йдеться про єдиний внесок, декларації з рентної плати, ПДВ, акцизу, плати за землю, а також окремі звітні заяви для платників єдиного податку

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Так, платникам потрібно встигнути з важливими податковими зобов’язаннями:

Сплати єдиного внеску, нарахованого за листопад 2025 року роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств). Подання за листопад 2025 року:

податкової декларації рентної плати з розрахунком:

– рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

– рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

– рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

– рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

Читайте також: Скільки проваджень відкрила Податкова проти бізнесу — Опендатабот

податкової декларації з плати за землю у разі не подання податкової декларації на 2025 рік:

– земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності (крім громадян);

– земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності фізичними особами – підприємцями;

податкової декларації з податку на додану вартість;

декларації акцизного податку;

податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

платником єдиного податку заяви про відмову від спрощеної системи.

Нагадаємо, що Податкова суттєво збільшила кількість перевірок ФОПів. Понад 6 тисяч перевірок ФОПів провела Податкова за три квартали 2025 року. Це на 12% більше, ніж за аналогічний період торік, проте майже у 4 рази менше, ніж до початку повномасштабної. Суми штрафних санкцій та донарахованих зобов’язань зростають, проте наразі з них узгодили менше чверті. Найчастіше перевіряли бізнес на Львівщині, Київщині та Харківщині. А найбільше нарахували ФОПам на Черкащині.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки податків сплатили українці у 2025

Українці ще можуть повернути частину сплачених податків за 2024 рік — ДПСУ

Рада прийняла держбюджет на 2026 та підвищила податки для банків