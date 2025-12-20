close-btn
PaySpaceMagazine

Податкова нагадала про дедлайни сплати податків за 2025 рік

20.12.2025 10:00
Микола Деркач

22 грудня завершується строк сплати та подання низки ключових податкових зобов’язань за листопад. Йдеться про єдиний внесок, декларації з рентної плати, ПДВ, акцизу, плати за землю, а також окремі звітні заяви для платників єдиного податку

Податкова нагадала про дедлайни сплати податків за 2025 рік

Фото: t.me/tax_gov_ua

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Так, платникам потрібно встигнути з важливими податковими зобов’язаннями:

  1. Сплати єдиного внеску, нарахованого за листопад 2025 року роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств).
  2. Подання за листопад 2025 року:
  • податкової декларації рентної плати з розрахунком:

– рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

– рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

– рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

– рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

Читайте також: Скільки проваджень відкрила Податкова проти бізнесу — Опендатабот

  • податкової декларації з плати за землю у разі не подання податкової декларації на 2025 рік:

– земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності (крім громадян);

– земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності фізичними особами – підприємцями;

  • податкової декларації з податку на додану вартість;
  • декларації акцизного податку;
  • податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску
  • платником єдиного податку заяви про відмову від спрощеної системи.

Нагадаємо, що Податкова суттєво збільшила кількість перевірок ФОПів. Понад 6 тисяч перевірок ФОПів провела Податкова за три квартали 2025 року. Це на 12% більше, ніж за аналогічний період торік, проте майже у 4 рази менше, ніж до початку повномасштабної. Суми штрафних санкцій та донарахованих зобов’язань зростають, проте наразі з них узгодили менше чверті. Найчастіше перевіряли бізнес на Львівщині, Київщині та Харківщині. А найбільше нарахували ФОПам на Черкащині.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки податків сплатили українці у 2025

Українці ще можуть повернути частину сплачених податків за 2024 рік — ДПСУ

Рада прийняла держбюджет на 2026 та підвищила податки для банків

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
google news
Новини по темі
Скільки проваджень відкрила Податкова проти бізнесу — Опендатабот 19.12.2025

Скільки проваджень відкрила Податкова проти бізнесу — Опендатабот
Українці ще можуть повернути частину сплачених податків за 2024 рік — ДПСУ 17.12.2025

Українці ще можуть повернути частину сплачених податків за 2024 рік — ДПСУ
Скільки податків сплатили українці у 2025 15.12.2025

Скільки податків сплатили українці у 2025
Податкова суттєво збільшила кількість перевірок ФОПів — Опендатабот 12.12.2025

Податкова суттєво збільшила кількість перевірок ФОПів — Опендатабот
Скільки грошей надійшло до держбюджету в листопаді 2025 — Мінфін 06.12.2025

Скільки грошей надійшло до держбюджету в листопаді 2025 — Мінфін
Скільки ЄСВ сплатили українці у 2025 05.12.2025

Скільки ЄСВ сплатили українці у 2025
Вибір редакції
Всі
Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  14:30

XRP втратив $19 млрд ринкової капіталізації

 Сьогодні  13:00

У Дії запускається бета-тестування нових категорій міжнародного Реєстру збитків

 Сьогодні  11:30

Український стартап Crosscheck залучив $220 тис. інвестицій

 Сьогодні  10:00

Податкова нагадала про дедлайни сплати податків за 2025 рік

 19.12.2025  20:30

Видатки з держбюджету в листопаді перевищили 374 млрд грн: куди пішли гроші

 19.12.2025  19:30

Скільки могла б коштувати акція OpenAI під час IPO

 19.12.2025  18:20

Укргазбанк (UGB) надав перші кредити з данською гарантією та грантовою підтримкою EIFO

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.