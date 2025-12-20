Податкова нагадала про дедлайни сплати податків за 2025 рік

22 грудня завершується строк сплати та подання низки ключових податкових зобов’язань за листопад. Йдеться про єдиний внесок, декларації з рентної плати, ПДВ, акцизу, плати за землю, а також окремі звітні заяви для платників єдиного податку
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Так, платникам потрібно встигнути з важливими податковими зобов’язаннями:
- Сплати єдиного внеску, нарахованого за листопад 2025 року роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств).
- Подання за листопад 2025 року:
- податкової декларації рентної плати з розрахунком:
– рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
– рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
– рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
– рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;
- податкової декларації з плати за землю у разі не подання податкової декларації на 2025 рік:
– земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності (крім громадян);
– земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності фізичними особами – підприємцями;
- податкової декларації з податку на додану вартість;
- декларації акцизного податку;
- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску
- платником єдиного податку заяви про відмову від спрощеної системи.
Нагадаємо, що Податкова суттєво збільшила кількість перевірок ФОПів. Понад 6 тисяч перевірок ФОПів провела Податкова за три квартали 2025 року. Це на 12% більше, ніж за аналогічний період торік, проте майже у 4 рази менше, ніж до початку повномасштабної. Суми штрафних санкцій та донарахованих зобов’язань зростають, проте наразі з них узгодили менше чверті. Найчастіше перевіряли бізнес на Львівщині, Київщині та Харківщині. А найбільше нарахували ФОПам на Черкащині.
