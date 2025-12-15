Скільки податків сплатили українці у 2025

close-btn
15.12.2025 20:30
Микола Деркач

Податок на доходи фізичних осіб: надходження зросли на 18,1 % порівняно з минулим роком

Фото: tax.gov.ua

Як пояснили у Державній податковій службі України, протягом січня – листопада платники перерахували до бюджету 561,8 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з відповідним показником минулого року це більше на 86,1 млрд грн, або +18,1%.

Київ традиційно утримує першість – 130,9 млрд грн. Це майже чверть усіх надходжень ПДФО по країні.

Серед регіонів лідерами є також:

  • Дніпропетровська область – 55,8 млрд грн;
  • Львівська область – 37,7 млрд грн;
  • Київська область – 33,7 млрд грн.

Зростання надходжень підтверджує, що все більше роботодавців офіційно оформлюють працівників та сумлінно сплачують податки, що позитивно впливає на економіку та розвиток громад.

Читайте також: Рада прийняла держбюджет на 2026 та підвищила податки для банків

Нагадуємо, що фізичні особи, які здійснюють волонтерську діяльність, не сплачують податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з таких доходів:

  • кошти або вартість майна (послуг), які неприбуткова організація надає волонтеру для медичного огляду, вакцинації та інших профілактичних заходів, пов’язаних із волонтерською діяльністю, якщо з волонтером укладено договір про волонтерську діяльність;
  • документально підтверджені витрати, пов’язані з наданням волонтерської допомоги, що відшкодовує неприбуткова організація, у межах переліку, передбаченого Законом України «Про волонтерську діяльність».

Раніше ми писали, що за січень-листопад 2025 року фактичні надходження до загального фонду державного бюджету податків та зборів, які контролює Державна податкова служба (ДПС), становлять 1 трлн 154,6 млрд грн.

