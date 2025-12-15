Скільки податків сплатили українці у 2025

Податок на доходи фізичних осіб: надходження зросли на 18,1 % порівняно з минулим роком

Як пояснили у Державній податковій службі України, протягом січня – листопада платники перерахували до бюджету 561,8 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з відповідним показником минулого року це більше на 86,1 млрд грн, або +18,1%.

Київ традиційно утримує першість – 130,9 млрд грн. Це майже чверть усіх надходжень ПДФО по країні.

Серед регіонів лідерами є також:

Дніпропетровська область – 55,8 млрд грн;

Львівська область – 37,7 млрд грн;

Київська область – 33,7 млрд грн.

Зростання надходжень підтверджує, що все більше роботодавців офіційно оформлюють працівників та сумлінно сплачують податки, що позитивно впливає на економіку та розвиток громад.

Нагадуємо, що фізичні особи, які здійснюють волонтерську діяльність, не сплачують податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з таких доходів:

кошти або вартість майна (послуг), які неприбуткова організація надає волонтеру для медичного огляду, вакцинації та інших профілактичних заходів, пов’язаних із волонтерською діяльністю, якщо з волонтером укладено договір про волонтерську діяльність;

документально підтверджені витрати, пов’язані з наданням волонтерської допомоги, що відшкодовує неприбуткова організація, у межах переліку, передбаченого Законом України «Про волонтерську діяльність».

Раніше ми писали, що за січень-листопад 2025 року фактичні надходження до загального фонду державного бюджету податків та зборів, які контролює Державна податкова служба (ДПС), становлять 1 трлн 154,6 млрд грн.

