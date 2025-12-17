Українці ще можуть повернути частину сплачених податків за 2024 рік — ДПСУ

Українці ще мають шанс повернути частину сплачених податків за 2024 рік. Але часу обмаль

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що 31 грудня включно можна подати декларацію про майновий стан і доходи та скористатися правом на податкову знижку. Після цієї дати можливість отримати компенсацію за рік зникає безповоротно.

Податкова знижка – це механізм, який дозволяє громадянам повернути частину вже сплаченого податку на доходи фізичних осіб. Нею можуть скористатися всі офіційно працевлаштовані українці, які мають документально підтверджені витрати, що підпадають під відшкодування.

Що можна включити до податкової знижки?

Перелік витрат у 2024 році є досить широким. До нього входять:

Оплата навчання – за себе або членів сім’ї першого ступеня споріднення або особи, над якою встановлено опіку чи піклування, якщо кошти сплачені українським закладам освіти.

– за себе або членів сім’ї першого ступеня споріднення або особи, над якою встановлено опіку чи піклування, якщо кошти сплачені українським закладам освіти. Пожертвування та благодійні внески – у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, але не більше ніж 4 % від загального доходу.

– у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, але не більше ніж 4 % від загального доходу. Оплата за користування іпотечним житловим кредитом – частина суми процентів за користування кредитом.

– частина суми процентів за користування кредитом. Страхові платежі та пенсійні внески – за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом.

– за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом. Витрати на допоміжні репродуктивні технології – оплата допоміжних репродуктивних технологій, але не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік.

– оплата допоміжних репродуктивних технологій, але не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік. Оплата державних послуг – вартість державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита.

– вартість державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита. Витрати на переобладнання транспортного засобу – суми витрат на переобладнання транспортного засобу з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива.

– суми витрат на переобладнання транспортного засобу з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива. Витрати на будівництво (придбання) доступного житла – суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла.

– суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла. Витрати на оренду житла – для внутрішньо переміщених осіб (за певних умов).

– для внутрішньо переміщених осіб (за певних умов). Витрати на придбання акцій підприємстваДія Сіті – витрати на придбання акцій, емітентом яких є юридична особа, яка набула статус резидента Дія Сіті.

Платник має надати копії документів, що підтверджують ці витрати: договори, квитанції, чеки, платіжні доручення.

Читайте також: Скільки податків сплатили українці у 2025

Що важливо знати перед поданням декларації?

Декларацію можна подати за місцем реєстрації або в електронному вигляді.

Поштове відправлення має містити опис вкладення та повідомлення про вручення.

Сума відшкодування перераховується на банківський рахунок платника протягом 60 календарних днів після подання декларації.

Як подати декларацію?

Найзручніше – через Електронний кабінет платника: можна заповнити декларацію онлайн, прикріпити скани документів і відправити без візиту до податкової.

Особисто в органі ДПС – для тих, хто бажає подати паперову декларацію.

Поштою – заздалегідь, щоб відправлення встигло надійти до кінця року.

Податкова знижка дозволяє повернути від сотень до десятків тисяч гривень – залежно від витрат. Це один із найпростіших способів зекономити власні кошти, тому варто подати декларацію вже зараз, не чекаючи останніх днів року.

