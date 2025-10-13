Скільки «податку на Google» сплатили міжнародні компанії в Україні

За дев’ять місяців цього року міжнародні компанії – нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України, сплатили 10,6 млрд грн так званого «податку на Google»

Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

«Фіксуємо позитивну динаміку порівняно з відповідним періодом 2024 року: на 13 осіб збільшилася кількість зареєстрованих платників, на 2,5 млрд грн зросла сума податкових зобов’язань», – додала вона.

Найбільші платники цього року: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay тощо.

Загалом, з 1 січня 2022 року в Україні зареєстровано 141 платника ПДВ серед осіб – нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам.

«Прозорі правила роботи для всіх – і українських компаній, і глобальних гігантів. Це те, що реально змінює податкову культуру, зміцнює довіру кожного платника податків та відповідно сприяє збільшенню надходжень. Справедливі умови конкуренції – це один із основних запитів бізнесу, особливо в умовах війни. І наше завдання, щоб український бізнес не був у гірших умовах, ніж світові компанії», – наголосила Леся Карнаух.

У ДПСУ нагадали, що обов’язок реєстрації виникає, якщо протягом останніх 12 місяців загальна сума постачання перевищує 1 млн грн.

Раніше ми також писали, що в Україні готові змінити підхід до оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради два законопроєкти — № 14025 і № 14026. Якщо їх ухвалять, онлайн-майданчики на кшталт OLX, Rozetka, Prom, Uber, Bolt, Booking тощо стануть податковими агентами: вони будуть збирати інформацію про доходи користувачів, передавати її до податкової та автоматично утримувати податки. Новий порядок може набути чинності вже з 2026 року.

Для продавців це означатиме зміни у способі взаємодії з державою. Частина доходів залишиться неоподатковуваною, а в окремих випадках навіть не доведеться реєструвати ФОП. Водночас для тих, хто веде регулярну комерційну діяльність через інтернет, правила стануть жорсткішими та прозорішими.

