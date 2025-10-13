close-btn
Скільки «податку на Google» сплатили міжнародні компанії в Україні

13.10.2025 13:40
Ольга Деркач

За дев’ять місяців цього року міжнародні компанії – нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України, сплатили 10,6 млрд грн так званого «податку на Google»

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

«Фіксуємо позитивну динаміку порівняно з відповідним періодом 2024 року: на 13 осіб збільшилася кількість зареєстрованих платників, на 2,5 млрд грн зросла сума податкових зобов’язань», – додала вона.

Найбільші платники цього року: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay тощо.

Загалом, з 1 січня 2022 року в Україні зареєстровано 141 платника ПДВ серед осіб – нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам.

«Прозорі правила роботи для всіх – і українських компаній, і глобальних гігантів. Це те, що реально змінює податкову культуру,  зміцнює довіру кожного платника податків та відповідно сприяє збільшенню надходжень. Справедливі умови конкуренції – це один із основних запитів бізнесу, особливо в умовах війни. І наше завдання, щоб український бізнес не був у гірших умовах, ніж світові компанії», – наголосила Леся Карнаух.

У ДПСУ нагадали, що обов’язок реєстрації виникає, якщо протягом останніх 12 місяців загальна сума постачання перевищує 1 млн грн.

Раніше ми також писали, що в Україні готові змінити підхід до оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради два законопроєкти — № 14025 і № 14026. Якщо їх ухвалять, онлайн-майданчики на кшталт OLX, Rozetka, Prom, Uber, Bolt, Booking тощо стануть податковими агентами: вони будуть збирати інформацію про доходи користувачів, передавати її до податкової та автоматично утримувати податки. Новий порядок може набути чинності вже з 2026 року.

Для продавців це означатиме зміни у способі взаємодії з державою. Частина доходів залишиться неоподатковуваною, а в окремих випадках навіть не доведеться реєструвати ФОП. Водночас для тих, хто веде регулярну комерційну діяльність через інтернет, правила стануть жорсткішими та прозорішими.

