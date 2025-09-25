close-btn
Клуб білого бізнесу скоротився на 26% у 2025 — Опендатабот

25.09.2025 11:20
Ольга Деркач

6 619 компаній та 530 фізичних осіб — підприємців знаходяться у Клубі білого бізнесу станом на середину вересня 2025 року за даними Державної податкової служби

Фото: chatgpt.com, bank.gov.ua

За квартал з переліку вибули 3 227 компаній, водночас додалося лише 940. Також кількість підприємств із закритими даними зменшилася з 33 до 24. Загалом після всіх змін перелік скоротився на 26%.

Інфографіка: Опендатабот

Аби потрапити до Клубу білого бізнесу, компанії повинні відповідати суворим критеріям: зокрема, йдеться про відсутність податкової заборгованості та порушень податкового законодавства протягом останніх трьох років, своєчасне подання податкової звітності, прозора структура власності з відкритою інформацією про кінцевих власників, а також стабільні фінансові результати.

Проте у переліку після нещодавнього оновлення є 3 компанії, що перебувають у стані припинення, та ще 1 з відкритою справою про банкрутство (санація), що відбулось вже після формування переліку. Варто зазначити, що жодна компанія не має відкритого провадження від податкової щодо боргів, штрафів чи санкцій.

Також, 28 компаній з переліку на початок повномасштабного вторгнення мали російських власників, а нині жодної.

Інфографіка: Опендатабот

Найбільша концентрація «білого бізнесу» спостерігається у сфері торгівлі та ремонту автотранспорту — 1 485 компаній, що складає понад п’яту частину всього списку. Далі йдуть переробна промисловість (1 054 компанії) та аграрний сектор (952 компанії).

Цікаве по темі: Скільки грошей заборгували українці та бізнес банкам у 2025 — Опендатабот

Інфографіка: Опендатабот

Серед регіонів очікувано лідирує Київ — 1 689 компаній (25,5%), помітну частку мають також Дніпропетровщина (631), Київщина (498), Львівщина (467) та Полтавщина (311).

Інфографіка: Опендатабот

20 компаній з переліку мали доходи понад 10 млрд грн за 2024 рік, ще 220 — від 1 до 10 млрд. Найбільш численною є група компаній з оборотом від 10 до 100 млн грн — 2 751 учасник. Ще 130 компаній не здали фінансову звітність за минулий рік, а 24 залишаються із закритими даними.

Інфографіка: Опендатабот

66 компаній із Клубу білого бізнесу мають зв’язки із фінансово-промисловими групами (ФПГ), зокрема, 38 належать до групи Агропросперіс.

До переліку, окрім компаній, потрапили й ФОПи — їх 530 наразі. 7 з них мають закриті дані. Більшість серед ФОПів у податковому віп-клубі — чоловіки (60%), жінки становлять 38%.

Найбільше приватних підприємців Клуба зареєстровані у столиці: 82 або 16%. Наслідують Дніпропетровщина (11%) та Львівщина (9%).

Найпопулярнішою сферою діяльності ФОПів є торгівля — 200 підприємців, або 38%. Наслідують транспорт і логістика (11%), адмінпослуги (10%) та сфера харчування (9%).

Інфографіка: Опендатабот

Джерело: Опендатабот.

