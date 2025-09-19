close-btn
Скільки заощаджують бізнесу державні послуги в Дії

19.09.2025 10:10
Ольга Деркач

Відкрити ФОП, зареєструвати ТОВ чи подати декларацію — усе це можна зробити онлайн у застосунку Дія. Без черг, стосів паперів і тривалих походів по державних установах. Цифрові сервіси скорочують час і витрати підприємців, а також зменшують навантаження на державу

Фото: freepik.com

Про це пише Дія у своєму Telegram.

За даними дослідження компанії Civitta, щороку підприємці понад 733 000 разів користуються сімома ключовими бізнес-послугами в Дії. Серед них — автоматична реєстрація ФОП, внесення змін чи закриття підприємницької діяльності. Усе це разом дозволяє бізнесу та державі заощаджувати ₴2,5 млрд на рік.

Якщо ж усі підприємці скористалися б доступними е-сервісами, економія сягнула б ₴3 млрд.

Топпослуги для бізнесу в Дії

  • автоматична реєстрація ФОП — понад 232 000 разів, економія ₴652 млн. Це найшвидший у світі сервіс відкриття бізнесу;
  • внесення змін про ФОП — понад 205 000 разів, економія ₴767 млн;
  • автоматичне закриття ФОП — понад 177 000 разів, економія ₴780 млн.

Цікаве по темі: У Дії зʼявилася нова послуга

Як наголошують у Дії, завдяки цифровим рішенням підприємці можуть відкривати власну справу в кілька кліків замість тижнів очікувань. Це не лише зручність для користувачів, а й масштабний економічний ефект для країни. Кожна гривня, зекономлена на бюрократії, може бути спрямована на розвиток бізнесу, створення робочих місць та зростання економіки.

Дослідження проведено Civitta на замовлення Міністерства цифрової трансформації за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України схвалив 6 нових категорій до міжнародного Реєстру збитків у Дії. Невдовзі українці зможуть зафіксувати такі злочини держави-терориста:

  • А1.2 Вимушене переміщення за межі України
  • А2.8 Насильницьке переміщення або депортація дітей
  • А2.9 Насильницьке переміщення або депортація дорослих
  • А3.3 Втрата житла або місця проживання
  • А3.4 Втрата оплачуваної роботи
  • А3.5 Втрата приватного підприємництва

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.