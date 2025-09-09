close-btn
У Дії зʼявилися нові функції

09.09.2025 10:10
Ольга Деркач

Відтепер сповіщення про електронні рецепти, направлення від лікаря та план лікування надходитимуть у Дію

У Дії зʼявилися нові функції

Фото: t.me/diia_gov

Про це повідомила Дія у своєму Telegram.

«Лікар виписав вам е-Направлення, треба купити чи отримати ліки в аптеці за е-Рецептом, а сповіщення загубилося? Відтепер це в минулому — медичні сповіщення відразу ж надходитимуть у застосунок Дія. Турбуємося про ваше здоров’я та легкий доступ до важливої інформації», — пишуть у Дії.

У Дію надходитимуть сповіщення про:

  • створення Плану лікування;
  • створення е-Рецепта;
  • скасування е-Рецепта лікарем;
  • створення е-Направлення.

У майбутньому перелік медичних сповіщень у Дії буде розширюватися.

Цікаве по темі: Дія.Підпис тепер можна використовувати в ЄС

Щоб отримати сповіщення, потрібно лише мати застосунок у смартфоні та бути авторизованим у Дії. Як тільки лікар створить електронний рецепт чи направлення — вам надійде пуш-повідомлення. Отримані сповіщення з рецептом чи направленням зберігаються в Меню — Повідомлення в Дії.

Якщо ж Дії немає — сповіщення надходитимуть як і раніше, у Viber або в SMS-повідомленні.

Інформування пацієнтів через застосунок Дія впроваджується у співпраці Міністерства охорони здоровʼя, Міністерства цифрової трансформації та Національної служби здоров’я України.

Нагадаємо, що на порталі Дія з’явилася можливість бронювати 100% військовозобов’язаних працівників для критично важливих підприємств, що розташовані та працюють на прифронтових територіях. Це дозволяє бізнесу зберігати кадровий потенціал навіть у найскладніших умовах війни та водночас забезпечувати потреби оборони.

Раніше ми писали, що перший віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про запуск тестування системи е-Нотаріат. Електронний нотаріат — це єдина цифрова платформа, що перетворює традиційний нотаріат на сучасний та ефективний сервіс.

Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
credit link image
