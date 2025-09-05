Дія.Підпис тепер можна використовувати в ЄС

Відтепер електронний підпис — Дія.Підпис — має повний набір міжнародних форматі, а отже його можна використувати у Євросоюзі (ЄС)

Про це повідомила Дія у своєму Telegram.

Тепер Дія.підпис доступний в усіх основних міжнародних форматах:

PAdES — для PDF-файлів. Зручний для використання в договорах, заявах, актах. Підпис вбудовується просто в PDF-файл;

XAdES — для різних структурованих файлів. Ідеальний для подання звітності, участі в тендерах чи обміні масивами даних. Часто використовують там, де документи перевіряє не людина, а програма;

CAdES, коли потрібно підписати цілу папку файлів за раз. Створює захищений архів, як ZIP. Часто використовують у державних установах чи великих компаніях.

«Підписані документи можна зберігати разом в одному універсальному архіві — ASiC-e. Це як архів для файлів, куди можна додати кілька документів і підписати їх одночасно», — пишуть у Дії.

Як скористатися Дія.Підписом:

зайдіть на портал id.gov.ua/sign;

завантажте файл, який потрібно підписати;

оберіть зі списку формат Дія.Підпису [PAdES, XAdES, CAdES];

підпишіть через застосунок Дія.

Мінцифра впроваджує новий формат Дія.Підпису за підтримки Європейського Союзу в межах проєктів DT4UA та EU4DigitalUA, що імплементує Академія електронного управління.

Нагадаємо, що на порталі Дія з’явилася можливість бронювати 100% військовозобов’язаних працівників для критично важливих підприємств, що розташовані та працюють на прифронтових територіях. Це дозволяє бізнесу зберігати кадровий потенціал навіть у найскладніших умовах війни та водночас забезпечувати потреби оборони.

Раніше ми писали, що перший віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про запуск тестування системи е-Нотаріат. Електронний нотаріат — це єдина цифрова платформа, що перетворює традиційний нотаріат на сучасний та ефективний сервіс.

