На порталі Дія запустили ШІ-асистента

Міністерство цифрової трансформації України запустило на порталі Дія асистента на базі штучного інтелекту (ШІ) — Дія.АІ

Про це повідомив перший віцепремʼєр міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

Він відзначив, що Україна першою у світі надаватиме державні послуги за допомогою штучного інтелекту.

«Україна робить ставку на штучний інтелект. І це не тренд, а наша чітка місія — до 2030 року увійти до топ-3 країни світу за розробкою та інтеграцією ШІ в публічний сектор», — пише Федоров.

За його словами, Мінцифри фокусується на тому, щоб трансформувати Дію з цифрового сервісу на повноцінного ШІ-агента, який працюватиме 24/7 та надаватиме послуги без заповнення зайвих форм і полів.

«Сьогодні запустили Дія.АІ на порталі Дія. Це перший у світі державний AI-агент, який не просто відповідає на запитання, а надає послуги просто в чаті. Незабаром він буде доступним і в мобільному застосунку», — зазначив Федоров.

Що вміє Дія.АІ

Надає послуги

Ви вже можете отримати в чаті першу послугу — довідку про доходи. Просто напишіть: «Потрібна довідка про доходи» — і вона вже летить у ваш кабінет на порталі Дія. Найближчим часом зʼявиться ще 5 послуг, які зможе надавати Дія.АІ.

Розповідає про послуги в Дії

Як відкрити ФОП? Що таке Пакунок малюка? Тепер не потрібно гуглити чи шукати цю інформацію на порталі — просто запитайте в Дія.АІ.

Добере послугу під вашу ситуацію

Наприклад, якщо ваш будинок пошкоджено, він миттєво підкаже про єВідновлення і дасть інструкцію, як отримати відшкодування від держави.

Зараз Дія.АІ працює у форматі відкритого бета-тестування. Мінцифри буде далі його навчати, щоб він ще швидше і якісніше реагував на запити.

Нагадаємо, що Мінцифри запустило Дія.Картку для всіх держвиплат. На Дія.Картку можна отримувати всі програми допомоги в Дії, зокрема Ветеранський спорт, єКнига, а незабаром і Пакунок школяра, а також виплати за військові облігації, допомогу від міжнародних організацій, пенсії та соціальні виплати.

