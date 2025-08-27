Федоров анонсував нові функції в Дії

Перший віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поділився планами команди Дії. Невдовзі на порталі та в застосунку з’являться нові послуги, які допоможуть вирішити важливі питання за кілька кліків: від нотаріальних послуг до розлучення онлайн

Шлях пораненого

Послуги для ветеранів та військових — пріоритет для команди Дії. Наразі готується нова послуга на порталі — Шлях пораненого. Однією заявою людина зможе оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни, грошову допомогу та пільги тощо. Також готуються нові послуги для рідних загиблих чи померлих військових — будуть доступні соціальні послуги, присвоєння статусу члена сім’ї загиблого, одноразова грошова допомога тощо. Запуск сервісу запланований вже на осінь.

ШІ-асистент

Також на порталі Дія з’явиться перший у світі національний асистент з державних послуг на базі штучного інтелекту (ШІ). Першим ШІ-сервісом стане довідка про доходи. Достатньо буде просто написати запит у чат — і АІ допоможе отримати довідку. ШІ також допомагатиме підібрати сервіс під конкретну життєву ситуацію, а згодом його можливості розширюватимуться.

е-Нотаріат

Проєкт дозволить українцям отримувати нотаріальні послуги онлайн — як в Україні, так і за кордоном. Це зменшить їхню вартість та спростить доступ до них. Наразі триває розробка електронної системи, яка об’єднає всі нотаріальні процеси. До кінця цього року Міністерство цифрової трансформації запустить фундамент, а самі сервіси — уже з 2026-го.

е-Акциз

У рамках масштабної реформи для боротьби з тіньовим ринком тютюну та алкоголю Мінцифри робробило е-Акциз. Замість паперової акцизної марки буде електронна з унікальним кодом. У Дії зʼявиться сканер, який допоможе переконатися, що продукт легальний. Уже триває бета-тестування системи, а повний запуск планується на 2026 рік.

Витяг про несудимість з апостилем

Разом із МВС Мінцифри готує сервіс, щоб у Дії можна було замовити витяг про несудимість з апостилем і отримати його доставку. Не потрібно буде звертатися до установи або залучати адвоката.

Джерело: Дія.