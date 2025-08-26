Один з активів Кійосакі злетів у ціні

Завзятий критик фіатних грошей Роберт Кійосакі найбільш відомий як активний інвестор у Біткоїн (BTC) та дорогоцінні метали

Втім, автор книги «Багатий тато, бідний тато» вклав значні кошти ще й в інший надзвичайно дорогий актив — вагю (японську худобу).

Ідея інвестувати у худобу з’явилася у Кійосакі у 2022 році, коли його друг переїхав до Вайомінгу та купив велике ранчо.

Хоча Кійосакі має репутацію людини, яка часто неточно прогнозує рецесії та фінансові крахи, у цьому випадку його вибір активу виявився вдалим — адже ціни на худобу вагю в понеділок, 25 серпня, досягли історичного максимуму приблизно $240.

Стрімке зростання цін на вагю

Рекордні ціни збігаються з підвищеним попитом на яловичину в той час, коли виробництво яловичини у США скорочується, а національне поголів’я зменшилося до найнижчого рівня з 1973 року, згідно з липневим звітом Міністерства сільського господарства США (USDA).

Скорочення, ймовірно, зумовлене тим, що ранчери зменшують кількість маточного поголів’я через високі витрати на відгодівлю та високі ціни на худобу, створюючи своєрідне замкнене коло причин і наслідків.

На ситуацію також почали впливати мита: 50% тариф на бразильську яловичину, яка становить майже чверть імпорту США, ще більше підштовхує ціни вгору.

Не менш важливим чинником стали й несприятливі погодні умови — зокрема багаторічні періоди посухи у ключових штатах-виробниках худоби.

Як пояснила виконавча директорка Комісії з питань яловичини штату Вашингтон Джекі Меділл, фермери не можуть утримувати великі стада. Це безпосередньо призводить до дефіциту пропозиції, який, своєю чергою, підвищує ціни.

Нагадаємо, що Роберт Кійосакі вважає, що цього місяця Біткоїн може різко впасти. Зокрема, він попередив про можливе «серпневе прокляття Біткоїна» і припустив, що ціна BTC може опуститися нижче $90 000.

