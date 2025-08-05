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Біткоїн впаде нижче $90 000 у серпні — Кійосакі

05.08.2025 12:00
Ольга Деркач

Минулий тиждень виявився доволі нестабільним для Біткоїна (BTC) після того, як Федеральна резервна система США оголосила 30 липня, що не змінюватиме ключову процентну ставку

Біткоїн впаде нижче $90 000 у серпні — Кійосакі

Біткоїн впаде нижче $90 000 у серпні — Кійосакі Фото: pixabay.com, pngwing.com

Однак вже 3 серпня, в неділю, криптовалюта почала відновлюватися, показавши незначне зростання.

Попри це, американський підприємець і фінансовий експерт Роберт Кійосакі вважає, що цього місяця Біткоїн може різко впасти, незважаючи на ознаки корекції.

Зокрема, автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» попередив про можливе «серпневе прокляття Біткоїна» і припустив, що ціна BTC може опуститися нижче $90 000.

Ба більше, Кійосакі навіть сподівається на падіння головної криптовалюти, адже це дало б йому змогу подвоїти свої інвестиції.

«Якщо серпневе прокляття справдиться і Біткоїн обвалиться, я готовий подвоїти свою позицію вже сьогодні», — зазначив він.

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Чи справді Bitcoin впаде нижче $90 000

На момент написання вартість Біткоїна становила приблизно $114 369, що на 7% нижче від історичного максимуму в середині липня ($123 091), за останні 24 години криптовалюта впала на 0,2%.

Незважаючи на падіння минулого тижня і застереження Кійосакі, наразі загальна ринкова динаміка виглядає оптимістично.

Так, аналітик TradingView під ніком MasterAnanda зазначив, що це зниження є природною частиною фази консолідації Біткоїна, яка в минулому часто передувала новим ралі.

Він також виділив сильну зону підтримки в діапазоні $100 000–$110 000, де $100 000 виступає і психологічним, і технічним рівнем.

За словами аналітика, якщо Біткоїн утримається вище $100 000, довгостроковий бичачий тренд залишиться незмінним. Натомість тижневе або місячне закриття нижче цього рівня може свідчити про зміну настроїв на ринку.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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