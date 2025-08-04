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Падіння ціни XRP може поглибитися: формування ведмежих трендів

04.08.2025 15:00
Микола Деркач

Протягом вихідних ціна XRP продовжила падіння і врешті-решт опустилася нижче рівня підтримки в $3. Протягом цього часу щодо монети з’явилася низка ведмежих сигналів. Аналітики попередили, що розпродажі залишаються основною тенденцією і ціна альткоїна може впасти ще більше.

Падіння ціни XRP може поглибитися: формування ведмежих трендів

Фото: pixabay.com

За словами криптоаналітика CobraVanguard, ціна XRP може швидко опуститися до нижньої межі поточного каналу, приблизно до рівня $2,8 — так званої PRZ-зони (Potential Reversal Zone).

За його словами, наразі існує два можливі варіанти розвитку подій. Якщо ціна втратить підтримку на цьому рівні, є ризик значного падіння, перш ніж низхідний тренд завершиться. При цьому, існує ймовірність, що покупці утримають цю зону і спровокують відскок, що скасує ведмежий сценарій і може почати нову хвилю зростання.

Падіння ціни XRP може поглибитися: формування ведмежих трендів

Фото: tradingview.com

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Спадний трикутник підтримує ведмедів

Інший криптоаналітик, який публікує думки під ніком KooksooTrade на вебсайті TradingView, також висловив свою думку і попередив, що XRP може зіткнутися з можливим падінням. Аналітик вказує на формування ведмежого спадного трикутника, пробиття якого може спровокувати наступну хвилю втрат.

Падіння ціни XRP може поглибитися: формування ведмежих трендів

Фото: tradingview.com

Як вони пояснюють, ціна XRP вже пробила лінію шиї, і саме тому ціна продовжує падати. Слідуючи цій тенденції, криптоаналітик пояснює, що дно ще не досягнуто, і очікує, що альткоїн продовжить падіння до діапазону $2,45-2,5, перш ніж спад закінчиться.

Аналітик SwallowAcademy підтверджує це формування у відповіді на аналіз, зазначаючи, що це дійсно класична ведмежа модель. Вказуючи на пробиття лінії шиї, вони пояснюють, що це дійсно сильний сигнал, який вказує на можливе подальше зниження. Однак, на відміну від KooksooTrade, SwallowAcademy очікує, що ціна впаде нижче діапазону $2,45-2,5, перш ніж відбудеться відскок.

Станом на момент публікації матеріалу ціна XRP, за даними CoinMarketCap, коливається у межах $2,98, демонструючи відновлення після різкого падіння (до $2,75). При цьому, за тиждень монета втратила 7,65%. На місячному графіку альткоїн все ще у значному плюсі — 34,2%.

Падіння ціни XRP може поглибитися: формування ведмежих трендів

Фото: coinmarketcap.com

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Рубрики: АналітикаКриптовалютиСвітНовини
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