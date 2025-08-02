Великі компанії купують цю криптовалюту: чи варто інвестувати

Боротьбу за світове лідерство серед криптовалют важко назвати реальною гонкою. Біткоїн настільки домінує, що його ринкова капіталізація перевищує сумарну вартість десяти наступних криптовалют із рейтингу

Але це не означає, що Біткоїн — єдиний актив, у який варто інвестувати. Останнім часом все більше уваги привертає Ethereum — криптовалюта №2 з ціною близько $3 500 і ринковою капіталізацією близько $432 млрд.

Попри те, що ці показники значно поступаються Біткоїну (більше $114 000 за монету та понад $2,2 трлн капіталізації), Ethereum вирізняється своїм стрімким зростанням і потенціалом як інвестиційного активу.

Зростання корпоративних інвестицій

Велика частина підйому Ethereum пояснюється зацікавленістю корпоративних та інституційних інвесторів. Низка компаній почала активно вкладати кошти в цю криптовалюту.

Серед них як великі гравці, наприклад Coinbase Global, так і менш відомі BitMine Immersion Technologies та SharpLink Gaming. Багато інвесторів обирають Ethereum, оскільки він відкриває доступ до інфраструктури цифрових активів і децентралізованих фінансів (DeFi).

«Більше користі, ніж у Біткоїна»

Ethereum є лідером ринку інфраструктури, що дає бізнесу й користувачам можливість проводити транзакції напряму, без участі банків.

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«Ethereum дає будь-кому можливість створювати власний токен, власну спільноту та мотивувати її за допомогою внутрішньої економіки, — сказав CEO маркетплейсу NoOnes Рей Юсеф. — Можна навіть стверджувати, що він має більше практичних застосувань, ніж Біткоїн».

Чи варто інвестувати в Ethereum

Саме завдяки цій практичності Ethereum нині користується підвищеним попитом серед інвесторів. Після падіння до річного мінімуму $1 387 на початку квітня 2025 року його ціна зросла більш ніж на 170%. Хоча Ethereum ще не повернувся до свого історичного максимуму 2021 року, нещодавно він досяг найвищої позначки за останні 3,5 роки.

Експерти прогнозують подальше зростання інтересу до активу з боку компаній. Наприклад, платформа цифрових активів Bit Digital нещодавно перевела весь свій корпоративний резерв із Біткоїна в Ethereum.

«Ми віримо, що Ethereum здатен переписати всю фінансову систему, — заявив CEO Bit Digital Сем Табар. — Компанія робить ставку на довгостроковий потенціал Ethereum та позиціонує себе як публічну платформу».

Ethereum також отримав підтримку завдяки ухваленню нових законів. У середині липня президент США Дональд Трамп підписав Genius Act, який регулює сферу стейблкоїнів.

Водночас у Конгресі розглядається Clarity Act, що має встановити рамки регулювання для цифрових активів. Поєднання цих законодавчих ініціатив може створити «ідеальний шторм» для подальшого розвитку Ethereum, адже він уже має сильні позиції як у сфері стейблкоїнів, так і в DeFi.

У підсумку Ethereum отримує низку сприятливих факторів для зростання. Проте інвесторам варто ретельно зважити власні фінансові цілі та рівень ризику перед тим, як ухвалювати рішення щодо інвестицій.

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Джерело: GOBankingRates.