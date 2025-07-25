Кійосакі застеріг від інвестування в Біткоїн, золото та срібло через ETF

Американський підприємець і письменник Роберт Кійосакі знову закликав інвесторів зважено підходити до вибору фінансових інструментів, зокрема попередив про ризики, пов’язані з інвестуванням через ETF

У дописі в X від 25 липня автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» визнав корисність біржових інвестиційних фондів (ETF), однак наголосив на їхніх обмеженнях і порадив надавати перевагу реальним активам.

За словами Кійосакі, інвестиційні фонди спрощують життя пересічних інвесторів — ймовірно, через пасивний підхід до управління, — але вони «паперові» і не можуть замінити володіння «справжніми» активами.

«ETF роблять інвестування простішим для середньостатистичного інвестора… тому я їх рекомендую. Але ETF — це як мати фотографію пістолета для самозахисту», — заявив він.

BEWARE of PAPER I realize ETFs make investing easier for the average investor….so I do recommend ETFs for the average investor. Yet I extend these words of caution: For the average investor I recommend: Gold ETFs

Silver ETFs

Bitcoin ETFs Yet an ETF is like having a picture… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) July 25, 2025

За словами Кійосакі, ETF на золото, срібло та Біткоїн можуть бути зручним варіантом, особливо у кризові часи, однак лише за умови, що ви «розумієте різницю та знаєте, як ними користуватися».

Коментарі Кійосакі перегукуються з його давньою недовірою до фіатних грошових систем і песимізмом щодо майбутнього глобальних фінансів.

Нещодавно він зазначив, що кілька великих фінансових бульбашок ось-ось луснуть — зокрема ті, які згадував у своєму останньому твіті.

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Історичні припливи в Біткоїн-ETF

Незважаючи на застереження та прогнози Кійосакі, спотові Біткоїн-ETF демонструють рекордні припливи.

Так, 24 липня чистий приплив коштів до цих фондів сягнув $227 млн, з яких $107 млн забезпечив Fidelity. Загальний історичний приплив до фонду Fidelity сягнув $12,427 млрд (за даними Binance).

На цей момент загальна вартість активів усіх спотових Біткоїн-ETF становить $154,45 млрд, що відповідає приблизно 6,54% загальної ринкової капіталізації BTC.

Загалом сукупний історичний чистий приплив до всіх Біткоїн-ETF сягнув $54,69 млрд.

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За матеріалам finbold.com.