Кійосакі застеріг від інвестування в Біткоїн, золото та срібло через ETF

Американський підприємець і письменник Роберт Кійосакі знову закликав інвесторів зважено підходити до вибору фінансових інструментів, зокрема попередив про ризики, пов’язані з інвестуванням через ETF

У дописі в X від 25 липня автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» визнав корисність біржових інвестиційних фондів (ETF), однак наголосив на їхніх обмеженнях і порадив надавати перевагу реальним активам.

За словами Кійосакі, інвестиційні фонди спрощують життя пересічних інвесторів — ймовірно, через пасивний підхід до управління, — але вони «паперові» і не можуть замінити володіння «справжніми» активами.

BEWARE of PAPER

I realize ETFs make investing easier for the average investor….so I do recommend ETFs for the average investor. Yet I extend these words of caution:

For the average investor I recommend:

Gold ETFs

Silver ETFs

Bitcoin ETFs

Yet an ETF is like having a picture…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) July 25, 2025