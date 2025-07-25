Кійосакі застеріг від інвестування в Біткоїн, золото та срібло через ETF

Американський підприємець і письменник Роберт Кійосакі знову закликав інвесторів зважено підходити до вибору фінансових інструментів, зокрема попередив про ризики, пов’язані з інвестуванням через ETF
У дописі в X від 25 липня автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» визнав корисність біржових інвестиційних фондів (ETF), однак наголосив на їхніх обмеженнях і порадив надавати перевагу реальним активам.
За словами Кійосакі, інвестиційні фонди спрощують життя пересічних інвесторів — ймовірно, через пасивний підхід до управління, — але вони «паперові» і не можуть замінити володіння «справжніми» активами.
«ETF роблять інвестування простішим для середньостатистичного інвестора… тому я їх рекомендую. Але ETF — це як мати фотографію пістолета для самозахисту», — заявив він.
BEWARE of PAPER
I realize ETFs make investing easier for the average investor….so I do recommend ETFs for the average investor. Yet I extend these words of caution:
For the average investor I recommend:
Gold ETFs
Silver ETFs
Bitcoin ETFs
Yet an ETF is like having a picture…
— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) July 25, 2025
За словами Кійосакі, ETF на золото, срібло та Біткоїн можуть бути зручним варіантом, особливо у кризові часи, однак лише за умови, що ви «розумієте різницю та знаєте, як ними користуватися».
Коментарі Кійосакі перегукуються з його давньою недовірою до фіатних грошових систем і песимізмом щодо майбутнього глобальних фінансів.
Нещодавно він зазначив, що кілька великих фінансових бульбашок ось-ось луснуть — зокрема ті, які згадував у своєму останньому твіті.
Читайте також: Біткоїн-кит здійснив переказ після понад 14 років сплячки
Історичні припливи в Біткоїн-ETF
Незважаючи на застереження та прогнози Кійосакі, спотові Біткоїн-ETF демонструють рекордні припливи.
Так, 24 липня чистий приплив коштів до цих фондів сягнув $227 млн, з яких $107 млн забезпечив Fidelity. Загальний історичний приплив до фонду Fidelity сягнув $12,427 млрд (за даними Binance).
На цей момент загальна вартість активів усіх спотових Біткоїн-ETF становить $154,45 млрд, що відповідає приблизно 6,54% загальної ринкової капіталізації BTC.
Загалом сукупний історичний чистий приплив до всіх Біткоїн-ETF сягнув $54,69 млрд.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Ціна XRP різко впала на 10%: причини
Активність китів Ethereum різко зросла: обсяг переказів перевищив $100 млрд
PayPal запускає глобальну інтеграцію з цифровими гаманцями
За матеріалам finbold.com.