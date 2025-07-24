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Інвесторів охоплює FOMO, сигналізуючи про майбутні ризики

24.07.2025 11:00
Ольга Деркач

Схильність до ризику серед інвесторів зросла до найвищого рівня за останні роки, що викликає занепокоєння: спекулятивні настрої на фондовому ринку знову досягають небезпечної межі

Інвесторів охоплює FOMO, сигналізуючи про майбутні ризики

Інвесторів охоплює FOMO, сигналізуючи про майбутні ризики Фото: chatgpt.com

Цю тривожну тенденцію ілюструють дані Goldman Sachs, оприлюднені фінансовою платформою The Kobeissi Letter 23 липня: опціони call становлять близько 68% від загального обсягу торгів на опціонному ринку. Це найвищий показник із 2021 року та майже дорівнює історичному максимуму у 72%, зафіксованому під час буму «мем-акцій» у 2020–2021 роках.

Для порівняння: на піку ведмежого ринку у 2022-му частка call-опціонів знижувалася до 42%, що підкреслює масштабне повернення до агресивної спекуляції.

Особливу увагу знову привертають так звані «мемакції»: за даними Finbold, інтерес до них серед американських інвесторів зріс більш ніж на 600% лише за останні два тижні.

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Яскравий приклад — компанія Opendoor, де обсяги спекулятивної торгівлі досягли безпрецедентного рівня. Грошовий обсяг угод із її акціями як частка від ринкової капіталізації підскочив до рекордних 298% — майже як у GameStop під час «шорт-манії» у січні 2021-го (316%).

Ще одна компанія, яку втягнуло у нову хвилю мемторгівлі, — це Kohl’s. Вона також пережила потужний шорт-сквіз, що спричинив різке зростання ціни без жодних суттєвих фундаментальних причин.

Усе це свідчить про нову фазу спекулятивного ажіотажу, коли інвестори, керовані страхом щось упустити (FOMO), масово вкладають кошти в ризикові активи, ігноруючи їхню реальну вартість.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
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