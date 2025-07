Microsoft додав низку нових функцій у Windows 11

Компанія Microsoft запускає нові функції з використанням штучного інтелекту (ШІ) для Windows 11, серед яких — інструмент Copilot Vision, здатний аналізувати все, що відображається на екрані

Оновлення вже поступово стає доступним для користувачів, хоча деякі функції залишаються ексклюзивними для пристроїв Copilot Plus.

Насамперед, усі користувачі Windows 11 отримають доступ до Copilot Vision через застосунок Copilot. Цей інструмент використовує ШІ, щоб аналізувати вміст на екрані — можна задавати йому голосові запитання про те, що ви бачите у відкритих застосунках або на вебсторінках. Також можна дізнатись, як виконати певні дії на комп’ютері, наприклад, як покращити освітлення на фото. Обмежена версія цієї функції вперше з’явилась ще торік у тестовому режимі.

Крім того, користувачі пристроїв Copilot Plus на базі Snapdragon отримають доступ до віртуального агента на основі ШІ в додатку «Параметри». Цей агент дозволяє шукати налаштування звичайною розмовною мовою — скажімо, «увімкнути режим тиші» або «підключити Bluetooth-пристрій». Якщо агент здатен виконати запитану дію, він запропонує зробити це автоматично.

Цікаве по темі: Microsoft зекономила понад $500 млн завдяки ШІ, але люди втрачають роботу

Також Microsoft удосконалює функцію Click to Do, яка поки доступна лише на Copilot Plus. Вона активується, коли ви утримуєте клавішу Windows і клацаєте лівою кнопкою миші на застосунку, тексті чи іншому елементі на екрані. Інструмент дозволяє швидко виконувати дії — наприклад, підсумувати обраний абзац. Завдяки оновленню, ця функція підтримує нові сценарії використання: тренування навичок читання та вимови з Reading Coach, створення документа в Word за допомогою Copilot і планування зустрічей у Teams.

Інші ексклюзивні функції для Copilot Plus включають генератор наліпок у Paint на базі ШІ, інструмент для виділення й редагування окремих об’єктів на зображенні, нову опцію AI-освітлення у застосунку «Фотографії» для пристроїв на Snapdragon, а також інструмент «ідеального скриншоту» в Snipping Tool, що дозволяє з високою точністю захоплювати вміст екрана.

Окрім ШІ-функцій, Microsoft додає кілька загальних покращень для всіх пристроїв на Windows 11 — зокрема, новий інструмент вибору кольору у Snipping Tool і механізм, що автоматично виправляє причини неочікуваних перезавантажень.

За словами компанії, всі ці нововведення поступово розгортатимуться протягом наступного місяця. Деякі вже доступні в попередньому оновленні Windows або через Microsoft Store.

Джерело: The Verge.