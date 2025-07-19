Аналітик з Волл-стріт попереджає, що ШІ-бульбашка скоро лусне

Бум штучного інтелекту (ШІ/AI) може завершитися крахом уже протягом найближчих двох років — з таким застереженням виступив аналітик Волл-стріт, порівнявши теперішнє захоплення ШІ із розквітом і подальшим обвалом дотком-бульбашки наприкінці 1990-х

Гордон Джонсон із GLJ Research заявив, що зараз у сферу AI вкладають гроші з тією ж поспішністю, яка підживлювала спекулятивну лихоманку 1999–2000 років. За його словами, хайп довкола технологій може ще певний час підтримувати зростання, але воно базується на очікуваннях, а не на реальних прибутках.

На думку Джонсона, протягом 18–24 місяців ринок ШІ зазнає обвалу, коли стане очевидно, що компанії не можуть продемонструвати ні значної економії витрат, ні нових джерел доходу, які виправдали б вкладені мільярди.

«Дотком-бульбашка тривала з 1995 до 2002 року, але найбезглуздіші витрати були саме у 1999, 2000 і 2021. І зараз ми теж витрачаємо дуже нерозумно. Найімовірніше, за півтора-два роки все це з тріском обвалиться», — зазначив він.

Переломний момент для ШІ

Аналітик вважає, що «точкою неповернення» стане поява гучних провалів у роботі ШІ — наприклад, коли програма критично порушить основні функції або почне масово надавати незаконні поради.

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Попри загальний ентузіазм щодо довгострокового потенціалу AI, Джонсон стверджує, що нинішні рішення — це радше ефектні іграшки, ніж реальні бізнес-інструменти.

Поки компанії не навчаться стабільно монетизувати ці технології, ринок залишатиметься вразливим до глибокої корекції, щойно інвестори усвідомлять розрив між обіцянками й реальністю.

Крім того, він попередив, що зовнішні чинники — наприклад, нові мита або зростання інфляційних ризиків — можуть прискорити обвал.

Наскільки ймовірний крах AI

Утім, не всі аналітики поділяють песимізм Джонсона. Дехто вважає, що нинішній бум ШІ не повторить сценарій доткомів, оскільки обидва явища мають принципово різну природу.

Як приклад наводять порівняння Cisco, «зірки» початку 2000-х, з нинішнім лідером AI-сектору Nvidia. Якщо акції Cisco зростали переважно на хайпі, то популярність Nvidia пояснюється реальним попитом на її AI-чипи — це суттєво знижує ризик масштабного обвалу.

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Джерело: Finbold.