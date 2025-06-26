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Google представив нову модель ШІ, яка може працювати без інтернету

26.06.2025 16:30
Ольга Деркач
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Підрозділ Google DeepMind представив нову мовну модель під назвою Gemini Robotics On-Device, яка дозволяє роботам виконувати завдання локально — без потреби в підключенні до інтернету

Google представив нову модель ШІ, яка може працювати без інтернету

Google представив нову модель ШІ, яка може працювати без інтернету Фото: freepik.com

Ця розробка є продовженням попередньої моделі Gemini Robotics, презентованої у березні. Новинка здатна керувати рухами роботів, а розробники можуть налаштовувати її під різні сценарії за допомогою промтів.

За словами Google, у бенчмарках продуктивність локальної версії моделі майже не поступається хмарному варіанту Gemini Robotics. Компанія також заявляє, що нова модель перевершує інші локальні аналоги за загальними показниками, хоча конкретні назви конкурентів не вказує.

Під час демонстрації робот, оснащений локальною моделлю, виконував побутові дії — наприклад, розстібав сумку та складав одяг. Хоча модель спочатку розроблялася для роботів ALOHA, згодом її адаптували для дворукого Franka FR3 і людиноподібного робота Apollo від компанії Apptronik.

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За твердженням Google, робот Franka FR3 успішно справлявся із завданнями й об’єктами, з якими раніше не стикався, зокрема під час збирання деталей на промисловому конвеєрі.

Крім того, Google DeepMind випускає SDK для Gemini Robotics, який дозволяє навчати роботів новим завданням. Для цього достатньо показати від 50 до 100 демонстрацій у симуляторі фізики MuJoCo.

Інші гравці ринку штучного інтелекту також починають працювати з робототехнікою. Nvidia розробляє платформу для створення базових моделей для людиноподібних роботів; Hugging Face працює не лише над відкритими моделями й датасетами, а й над створенням власних роботів; а підтриманий Mirae Asset корейський стартап RLWRLD створює базові моделі спеціально для роботів.

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Джерело: TechCrunch.

Рубрики: GoogleСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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