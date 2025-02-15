Google автоматично змінюватиме паролі користувачів у Chrome

Google тестує нову функцію в браузері Chrome, яка автоматично змінюватиме паролі користувачів, якщо виявить, що вони були скомпрометовані або ненадійні

Функцію вперше помітили у тестовій збірці на каналі Chrome Canary користувач X Leopeva64. У новому розділі «Інновації штучного інтелекту» з’явилося меню налаштувань «Автоматична зміна пароля», яке повідомляє:

«Якщо Chrome виявить, що один із ваших паролів було скомпрометовано, він запропонує заміну та додасть її до Менеджера паролів Google».

Така розробка — реакція компанії на те, що компрометація паролів стала сьогодні масовим та, на жаль, звичним явищем. Кіберзлочинці прагнуть отримати ваш пароль, щоб дістати доступ до облікових записів, використати конфіденційні дані та, зрештою, отримати з цього прибуток.

Незалежно від того, чи це фішингові атаки, шкідливе програмне забезпечення, апаратний злам або навіть фізичний доступ до вашого пристрою, ваш пароль завжди під прицілом. Саме тому більшість експертів із кібербезпеки рекомендують використовувати менеджери паролів для створення надійніших облікових даних і їхнього безпечного зберігання. Google не є винятком: менеджер паролів Chrome доступний для 3,5 млрд користувачів.

Цікаве по темі: Google дозволить фільтрувати контент Gemini

«Я називаю це несподіванкою з певної причини, і не всі з цим погодяться. Деякі люди з радістю довіряють ШІ виконання рутинних завдань, тоді як інші ставляться до цього з недовірою та відразою. Підозрюю, що ця новина здивує обидві категорії користувачів: когось приємно, а когось — не дуже», — написав Leopeva64.

Головною особливістю нового інструменту буде те, що нові паролі створюватиме штучний інтелект, і поки невідомо, чи запропонує технологія щось на кшталт QWERTY. Активувати функцію можна у розділі «Експериментальні функції ШІ» у налаштуваннях Chrome.

Також нещодавно у Chrome з’явилися інструменти для контролю «ненажерливих вкладок» та підвищення продуктивності.

Раніше ми писали про 10 продуктів, які Google закрив у 2024 році.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Google змінить правила пошуку для деяких користувачів

OpenAI почне сплачувати «податок на Google» з 2025 року

Google розробив ШІ-суперкомп’ютер, який може зламати блокчейн Біткоїна

За матеріалами: forbes.com, itc.ua.