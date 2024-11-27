Google розробив ШІ-суперкомп’ютер, який може зламати блокчейн Біткоїна

Команда дослідників із Google досягла значного прориву в галузі квантових технологій. Вони створили інноваційну систему штучного інтелекту AlphaQubit, яка здатна ефективно виправляти помилки в роботі квантових комп’ютерів

Ця технологія відкриває нові перспективи для прискорення впровадження квантових обчислень у таких сферах, як наукові відкриття, створення новітніх матеріалів та фундаментальні дослідження.

Водночас у криптовалютній спільноті зростає стурбованість потенційною загрозою квантових комп’ютерів для безпеки блокчейнів, адже вони можуть забезпечити розв’язання складних задач, на які звичайним комп’ютерам треба було б мільярди років. А AlphaQubit відкриває можливості для зламу блокчейнів, використовуючи квантові обчислення та нейромережі.

Квантові комп’ютери мають величезний потенціал, але їхня робота залишається вразливою до зовнішніх впливів, які спричиняють помилки. AlphaQubit використовує можливості нейронних мереж для ідентифікації та корекції таких помилок, досягаючи високої точності в системах із числом кубітів до 241. Проте, попри успіхи, поточна швидкість роботи системи поки що недостатня для застосування в реальному часі.

Цікаве по темі: Китайські вчені навчилися зламувати криптографічні алгоритми за допомогою квантового комп’ютера

Хоча квантові комп’ютери можуть стати загрозою для безпеки блокчейнів, сучасні суперкомп’ютери, такі як El Capitan, поки не мають такої здатності. Незважаючи на вражаючу продуктивність у 2,79 квадрильйона операцій на секунду, навіть найпотужнішому суперкомп’ютеру знадобилися б мільярди років, щоб зламати криптографічний захист блокчейна Bitcoin через його надзвичайно високий рівень складності. Утім, квантові комп’ютери, завдяки використанню принципів суперпозиції та заплутаності, можуть подолати цю асиметрію в майбутньому.

Фахівці з кібербезпеки наголошують, що блокчейн-системам варто заздалегідь готуватися до потенційних викликів, пов’язаних із розвитком квантових технологій. Зокрема, необхідно впроваджувати квантово-стійкі алгоритми шифрування, щоб мінімізувати ризики, які можуть виникнути в наступні десятиліття. Проте наразі більшість платформ ще не адаптувалися до цих майбутніх загроз.

Раніше ми писали, чи можна зламати блокчейн. Лаконічна відповідь багатьох експертів звучить як «ні». Але процеси, суміжні з блокчейном, безумовно, можна порушити кількома способами.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Tap-to-Earn Games: новий етап у розвитку ігрової індустрії

Децентралізовані автономні організації: Революція управління в епоху блокчейна

Кеті Вуд прогнозує бум блокчейн-технологій на тлі перемоги Трампа

За матеріалами: noworries.