Біткоїну загрожує падіння до $80 000 — TradingShot

Новий спадний настрій на ринку та історичні цінові рухи свідчать, що Біткоїн (BTC) може входити в новий етап зниження

Таку думку оприлюднив відомий онлайн-аналітик TradingShot на платформі TradingView, після того як ціна Біткоїна опустилася.

Аналіз тижневих графіків показує, що Біткоїн тестує ключову тижневу ковзну середню 50 (MA) — рівень, який у минулому часто сигналізував про зміну ринкових циклів. Якщо ціна закріпиться нижче цього показника, це може спричинити подальше глибоке падіння.

Аналітик нагадав, що у 2021 році Біткоїн досяг піку приблизно за сім тижнів до американських фондових ринків. Схожа розбіжність спостерігається й зараз: індекс S&P 500 встановлює нові рекорди, тоді як BTC відступає.

Згідно з аналізом, Біткоїн досяг свого максимуму цього року поблизу і з того часу формує нижчі максимуми та падаючі вершини RSI — аналогічно до ситуації перед обвалом у 2022 році.

Картографування циклів вказує на повторення знайомої моделі ротації ринку: попередній бичачий цикл завершився тим, що капітал виходив із криптовалют і переходив у акції, які досягли піку трохи пізніше за Біткоїн. Поточна динаміка нагадує цей сценарій — якщо тенденція збережеться, акції можуть досягти вершини ближче до кінця листопада.

Цікаве по темі: Криптотрейдер втратив понад $2 млн через обвал ринку

Наступна ціль Біткоїн

Якщо Біткоїн остаточно втратить підтримку 50-MA, технічні прогнози вказують на можливість тестування 100-MA в районі середини діапазону $80 000 і подальшу тривалу консолідацію між цими двома трендовими лініями.

У попередньому циклі ця фаза передувала глибшій капітуляції, коли ціна впала до місячної 100-MA — нині значно нижчої, що вказує на потенційний ризик подальшого спаду, якщо сценарій повториться.

Цей песимістичний прогноз з’явився після того, як Біткоїн короткочасно опустився нижче $100 000, досягнувши найнижчої ціни з кінця червня на тлі широкої корекції крипторинку.

Слабкість Біткоїна розчарувала інвесторів, особливо на тлі рекордних максимумів фондових індексів і, донедавна, золота.

Поточна ситуація з ціною Bitcoin

На момент написання Біткоїн торгувався на рівні $102 072 — на 2,33% нижче за добу та майже на 10% нижче за тиждень.

Наразі головне завдання Біткоїна — утриматися вище $100 000, щоб мінімізувати ризик подальшого падіння.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Що буде з Ether та XRP якщо Біткоїн рухне

Коли Біткоїн досягне $250 000 — Алі Мартінес

3 криптовалюти до $0,10, які демонструють потенціал зростання

Джерело: Finbold.